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В ОП призывают терроборону немедленно разгрузить дороги на Западе: известные причины

В ОП призвали разгрузить дороги

5 марта 2022, 18:10 comments2613
Автор:

Лиля Воробьева
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Представитель Офиса президента Алексей Арестович обратился к защитникам самообороны с просьбой разгрузить автострады, чтобы беспрепятственно могли двигаться колонны транспорта, везущие международные гуманитарные грузы. Видеоролик со своим обращением он разместил на своей странице в социальных сетях.

В ОП призывают терроборону немедленно разгрузить дороги на Западе: известные причины

В ОП обратились к терробороне (фото из открытых источников)

Советник президента обратил внимание, что перекрытые автострады на западных территориях являются препятствием для автоколонн грузов гуманитарной и военной помощи, идущей из европейских стран. Их невозможно доставить в восточные, южные и центральные территории нашей страны.

Как отметил Алексей Арестович, представители местной самообороны, как утверждают, проявляют немало "рвения". Он призвал единомышленников из западных регионов помочь снова восстановить порядок на автострадах. Ибо это стало теперь большой проблемой. В своем "рвении" бойцы самообороны создают проблемы на уровне страны. Пожалуйста, приведите в порядок все у себя на местах.

Эта проблема уже привлекла внимание иностранных корреспондентов. В частности, речь идет об автострадах в Тернопольской, Волынской, Ровенской, Черновицкой и Львовской областях, которыми едут и обратные потоки грузовиков.

Советник президента подытожил, что западные регионы многое сделали для того, чтобы защитить нашу страну. При этом он обратился с призывом открыть автострады для автомобилей с международными гуманитарными грузами.

Напомним, что "Комментарии" информировали про переговоры и гуманитарные коридоры. Россия, открыто напавшая на Украину 24 февраля, срывает договоренности об эвакуации в "зеленых коридорах", продолжает обстрел. Путин делает очередные угрожающие заявления. Есть ли шанс к чему-либо договориться в таких условиях? Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук уверен: любые договоренности с РФ не означают, что она будет их выполнять или выполнять полностью.


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Источник: https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/5269809013083136
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