В ОП отреагировали на призывы политиков «сохранить лицо» России

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
У Украины на сегодняшний день нет вариантов, как завершить войну с "сохранением лица" России. Такая возможность оказалась потерянной после того, как всему миру стали известны факты зверских преступлений российских военных в Буче и Мариуполе. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины
Советник главы ОП отметил, что от некоторых западных политиков поступают сигналы, что войну с Россией можно завершить, дав стране-агрессору возможность сохранить лицо.
Такое заявление Подоляк сделал в ответ на материал в журнале "Politico", где якобы часть политиков хочет, чтобы можно было завершить военный конфликт с Россией, проведя мирные переговоры и подписав мирное соглашение.
Михаил Подоляк высказал мнение, что ему лично непонятна логика некоторых европейских политиков, которые считают возможным дать возможность России сохранить и при этом они понимают все те преступления, которые Кремль уже совершили в Украине.
По словам советника главы ОП, если те политики так стремятся подписать мир с Россией, то пусть тогда уступают Москве свои территории, а избиратели делают выводы из таких действий.
Отметим, сегодня в Politico была опубликована статья под названием "Лидеры Европы теряют ключ к Украине". В ней говорится о том, что мировые лидеры призывают Украину пойти на мирные переговоры с Кремлем.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле рассказали, почему Украина в НАТО – это угроза, а Швеция и Финляндия – нет.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости