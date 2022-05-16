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В ОП отреагировали на призывы политиков «сохранить лицо» России

В Европе не все готовы воевать до победного конца с Россией

сегодня, 17:18
Автор:

Кравцев Сергей
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У Украины на сегодняшний день нет вариантов, как завершить войну с "сохранением лица" России. Такая возможность оказалась потерянной после того, как всему миру стали известны факты зверских преступлений российских военных в Буче и Мариуполе. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В ОП отреагировали на призывы политиков «сохранить лицо» России

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

Советник главы ОП отметил, что от некоторых западных политиков поступают сигналы, что войну с Россией можно завершить, дав стране-агрессору возможность сохранить лицо.                             

Такое заявление Подоляк сделал в ответ на материал в журнале "Politico", где якобы часть политиков хочет, чтобы можно было завершить военный конфликт с Россией, проведя мирные переговоры и подписав мирное соглашение. 

Михаил Подоляк высказал мнение, что ему лично непонятна логика некоторых европейских политиков, которые считают возможным дать возможность России сохранить и при этом они понимают все те преступления, которые Кремль уже совершили в Украине.

По словам советника главы ОП, если те политики так стремятся подписать мир с Россией, то пусть тогда уступают Москве свои территории, а избиратели делают выводы из таких действий.

Отметим, сегодня в Politico была опубликована статья под названием "Лидеры Европы теряют ключ к Украине". В ней говорится о том, что мировые лидеры призывают Украину пойти на мирные переговоры с Кремлем. 

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле рассказали, почему Украина в НАТО – это угроза, а Швеция и Финляндия – нет.



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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1526173232851734530
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