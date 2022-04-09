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В ОП объяснили, почему ближайшие две недели определят ход войны

На Банковой предупреждают, что оккупанты попытаются захватить Донбасс

сегодня, 14:57
Автор:

Кравцев Сергей
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Ближайшие две недели войны будут решающими не только, потому что будут происходить ожесточенные бои на востоке Украины, но потому что эти сражения определят дальнейший ход боевых действий и следующую фазу войны. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Телеграфу" рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В ОП объяснили, почему ближайшие две недели определят ход войны

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Советник главы ОП отметил, оккупанты потерпели поражение на шести направлениях. Поэтому в Москве приняли решение бросить все силы для достижения стратегической цели – оккупации всего Донбасса и выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Арестович отметил, исходя из того, что российское военное командование бросает все группировки войск именно на восток Украины Кремлем поставлена задача очень жестко.

При этом военный эксперт напоминает, что Россия начинала войну сразу по 9 направлениям. Войной были охвачены сразу несколько областей – Киевская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская области, а также города Мариуполь, Херсон, Мелитополь.

По словам Алексея Арестовича, теперь же российским командованием пришлось судить наступление до двух направлений – зона ООС, Мариуполь и немного в сторону Запорожья и Херсона.

Советник главы ОП, отметил, попытки доукомплектовать разбитые подразделения провалились. До сих пор в российской армии большие проблемы с живой силой и исправной военной техникой. Единственное направление, где русским еще удается наступать – это восток. Это им удается по двум причинам. Первая – за 8 лет они наладили логистику. Вторая – фактически нет украинского сопротивления, там некому быть врага из-за углов, потому что нет партизанщины.

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Источник: https://telegraf.com.ua/intervju/2022-04-08/5701867-na-donbasse-budet-dve-nedeli-tyazhelykh-boev-no-dumayu-mir-podpishut-na-nashikh-usloviyakh-arestovich
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