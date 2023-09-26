logo

BTC/USD

26211.85

ETH/USD

1587.34

LTC/USD

64.26

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В ООН заявили, что ядерная угроза вышла на новый уровень
commentss НОВОСТИ Все новости

В ООН заявили, что ядерная угроза вышла на новый уровень

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает уничтожить все ядерное оружие в мире, чтобы иметь мирное и безопасное будущее.

сегодня, 15:25
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время заявления в Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного вооружения призвал государства отказаться от оружия ядерного оружия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу ООН.

В ООН заявили, что ядерная угроза вышла на новый уровень

Генсек ООН Антониу Гутерреш. Фото из открытых источников

Гутерреш заявил, что мир находится в "геополитическом недоверии и конкуренции", которые усиливают ядерный риск до уровня времен холодной войны. По словам руководителя ООН, единственный путь для мирного будущего должен быть через полную ликвидацию ядерного оружия.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Единственный способ устранить ядерную опасность – ликвидировать ядерное оружие", – сказал Антониу Гутерреш.

Генсек ООН напомнил, что после ужасающих разрушений Хиросимы и Нагасаки человечество достигло определенного прогресса. Однако вспоминая первую резолюцию Генассамблеи ООН в 1946 году, поставившую ядерное вооружение как одну из своих целей, Гутерреш указывает, что страны находятся вдали от конечной цели, ведь теперь в мире более 12 тыс. единиц этого оружия.

Напомним, что ядерным оружием владеют около 10 стран мира. В частности, наибольшее количество ядерных ракет сосредоточено в России — более 6,2 тыс. единиц. На второй строчке находятся Соединенные Штаты, имеющие около 5,5 тыс. ядерных боеголовок. Следующие страны значительно уступают в ядерном потенциале: Китай – 350; Франция – 290; Великобритания – 225.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев жалуется на лидирующие позиции США и угрожает ядерным ударом. Российский политик жалуется, что Соединенные Штаты и союзники предоставляют Украине оружие, в то время как Россия находится под санкциями и не может курить оружие в Северной Корее. Кроме Медведева, ядерные угрозы звучали также от президента Беларуси Александра Лукашенко.

Также "Комментарии" писали, что Саудовская Аравия объявила, что ради безопасности страны может создать ядерную бомбу.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.un.org/en/story/2023/09/1141432
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!