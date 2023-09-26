В ООН заявили, что ядерная угроза вышла на новый уровень

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время заявления в Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного вооружения призвал государства отказаться от оружия ядерного оружия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу ООН.

Генсек ООН Антониу Гутерреш. Фото из открытых источников

Гутерреш заявил, что мир находится в "геополитическом недоверии и конкуренции", которые усиливают ядерный риск до уровня времен холодной войны. По словам руководителя ООН, единственный путь для мирного будущего должен быть через полную ликвидацию ядерного оружия.

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"Единственный способ устранить ядерную опасность – ликвидировать ядерное оружие", – сказал Антониу Гутерреш.

Генсек ООН напомнил, что после ужасающих разрушений Хиросимы и Нагасаки человечество достигло определенного прогресса. Однако вспоминая первую резолюцию Генассамблеи ООН в 1946 году, поставившую ядерное вооружение как одну из своих целей, Гутерреш указывает, что страны находятся вдали от конечной цели, ведь теперь в мире более 12 тыс. единиц этого оружия.

Напомним, что ядерным оружием владеют около 10 стран мира. В частности, наибольшее количество ядерных ракет сосредоточено в России — более 6,2 тыс. единиц. На второй строчке находятся Соединенные Штаты, имеющие около 5,5 тыс. ядерных боеголовок. Следующие страны значительно уступают в ядерном потенциале: Китай – 350; Франция – 290; Великобритания – 225.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев жалуется на лидирующие позиции США и угрожает ядерным ударом. Российский политик жалуется, что Соединенные Штаты и союзники предоставляют Украине оружие, в то время как Россия находится под санкциями и не может курить оружие в Северной Корее. Кроме Медведева, ядерные угрозы звучали также от президента Беларуси Александра Лукашенко.

Также "Комментарии" писали, что Саудовская Аравия объявила, что ради безопасности страны может создать ядерную бомбу.