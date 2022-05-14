В оккупированном Херсоне «гостя» из Госдумы: какая цель визита

Во временно оккупированный Херсон приехала вице-спикер Госдумы России Анна Кузнецова. Якобы она прибыла для того, чтобы собрать социальные запросы местного населения. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "РИА Новости".

Анна Кузнецова. Фото: из открытых источников

Чиновница попыталась объяснить, что цель ее визита не политическая, а гуманитарная, чтобы попытаться разобраться в тех проблемах, которые возникли в Херсоне и попытаться их решить.

Анна Кузнецова отметила, что она приехала, чтобы получить от жителей Херсона обратную связь, узнать, какие у них есть первоочередные запросы, чтобы предоставить им потом социальную поддержку.

Кузнецова встретилась с коллаборантом, которого оккупанты назначили "главой" Херсонской области Владимиром Сальдо. Также представительница Госдумы побывала в областной детской больнице и областном доме малыша.

Отметим, ранее в российских пропагандистских СМИ начал распространяться тезис о том, что вскоре в регионе может быть проведен "референдум" о том, чтобы присоединить оккупированную украинскую территорию к России. Спикеры Кремля пытались воздерживаться от прямых комментариев на этот счет, утверждая лишь, что такой сценарий может быть возможным. Но спустя некоторое время, похоже от такой идеи отказались. Сами коллаборанты начали заявлять, что о проведении референдума пока что речь не идет. Хоть и не отказывались от своей изначальной позиции о том, что обратно в Украину возвращение Херсона невозможно.

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