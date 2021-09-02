В Офисе президента обсуждают переименование Украины: о чем свидетельствует подобная инициатива

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского идет дискуссия по поводу переименования нашего государства на “Русь-Украина” и внесения соответствующего законопроекта. Об этом в комментарии УНН рассказал спикер украинской делегации ТКГ, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В Офисе президента обсуждают переименование Украины - фото из открытых источников

Эксперты для издания "Комментарии" оценили подобную инициативу.

В этой инициативе всё неуместно, абсурдно и всё не вовремя

Социолог Павел Кутуев признался, что отнесся к озвученной Арестовичем инициативе с большим недоумением и удивлением.

"Неуместная и не вовремя подаваемая инициатива, – подчеркивает он. – Переименование стран редко, но происходит. Те же африканские меняли свои названия, которые достались им в наследство от колонизаторов. При этом использовали свои национальные языки. Но это не ситуация Украины. Существует определенная традиция именно такого названия нашей страны – и самоидентификация нас как украинцев".

По мнению социолога, даже если бы подобная абсурдная идея возникла в верхах, озвучить ее должны не чиновники (их функция – выполнение), а политики высшего уровня, в первую очередь – президент. И дискуссия должна происходить не в Офисе президента, среди чиновников, задача которых обеспечивать функционирование главы государства, а между политиками и обществом.

"Посему в этой инициативе всё неуместно, абсурдно и всё не вовремя. Естественно, никаким ответом на действия России, как пытаются представить некоторые, это являться не будет. Потому что тем самым нынешние украинские правители подчеркнули бы собственную несамостоятельность. То, что они соотносят Украину с некими внешними силами, вместо того, чтобы быть самодостаточными в плане самоидентификации", – резюмирует Павел Кутуев.

Инициатива исключительно политическая и к возвращению к историческому названию имеет лишь косвенное отношение

Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко отмечает, что почву для такой законодательной инициативы власть готовила заранее.

"Так, в июле провели соцопрос, согласно которому 75% украинцев считают Украину наследницей Киевской Руси. А позже Зеленский в своем обращении по поводу дня крещения Киевской Руси подчеркивал историческую преемственность Украины, – напоминает эксперт. – Очевидно, что инициатива исключительно политическая и к возвращению к историческому названию имеет лишь косвенное отношение. Тема того, Украина или Россия является наследницей Киевской Руси, также максимально политизирована. Она направлена не на поиск исторической правды, а на формирование идеи об обособленности украинской истории и на разделение граждан двух государств в рамках информационного противостояния".

По мнению Евы Антоненко, в случае переименования возникнет ряд вопросов, урегулированием которых придется заняться власти:

1. Какой язык государственный на Руси-Украине: только украинский или русский тоже (исходя из названия)?

2. Как будут называться граждане новой страны – русо-украинцы?

3. Русь в лучшие свои времена не имела выхода к морю, не включала значительную часть нынешнего Левобережья, зато включала часть современных Беларуси и России. Станет ли переименование основанием для заявлений представителей украинской власти о претензиях на эти земли? Ведь в ВР уже существует межфракционное объединение "Кубань", которое политического веса не имеет, но успело насмешить многих намерением вернуть Кубань Украине – в условиях нерешенных вопросов ОРДЛО и Крыма.

4. Максимально масштабируется бюрократический момент со сменой всей документации, начиная от паспортов всего населения страны, что займет много времени и будет стоить недешево.

5. Есть вероятность терминологической путаницы названий Руси-Украины и России на международном уровне.

"Если Украину переименуют, в первую очередь это станет раздражающим элементом для РФ, внутри самой Руси-Украины под новым названием сохранятся те же проблемы, – прогнозирует эксперт. – В случае принятия такого законопроекта следующим с высокой вероятностью может стать решение переименовать Россию в Московию для "внутри-руси-украинского" использования".

Ранее издание "Комментарии" писало, что Арестович рассказал, в какую страну могут перенести переговоры ТКГ по Донбассу.

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