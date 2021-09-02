В Офисе президента обсуждают переименование Украины: о чем свидетельствует подобная инициатива

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Елизавета Черных
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского идет дискуссия по поводу переименования нашего государства на “Русь-Украина” и внесения соответствующего законопроекта. Об этом в комментарии УНН рассказал спикер украинской делегации ТКГ, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.
В Офисе президента обсуждают переименование Украины - фото из открытых источников
Эксперты для издания "Комментарии" оценили подобную инициативу.
Социолог Павел Кутуев признался, что отнесся к озвученной Арестовичем инициативе с большим недоумением и удивлением.
По мнению социолога, даже если бы подобная абсурдная идея возникла в верхах, озвучить ее должны не чиновники (их функция – выполнение), а политики высшего уровня, в первую очередь – президент. И дискуссия должна происходить не в Офисе президента, среди чиновников, задача которых обеспечивать функционирование главы государства, а между политиками и обществом.
Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко отмечает, что почву для такой законодательной инициативы власть готовила заранее.
По мнению Евы Антоненко, в случае переименования возникнет ряд вопросов, урегулированием которых придется заняться власти:
1. Какой язык государственный на Руси-Украине: только украинский или русский тоже (исходя из названия)?
2. Как будут называться граждане новой страны – русо-украинцы?
3. Русь в лучшие свои времена не имела выхода к морю, не включала значительную часть нынешнего Левобережья, зато включала часть современных Беларуси и России. Станет ли переименование основанием для заявлений представителей украинской власти о претензиях на эти земли? Ведь в ВР уже существует межфракционное объединение "Кубань", которое политического веса не имеет, но успело насмешить многих намерением вернуть Кубань Украине – в условиях нерешенных вопросов ОРДЛО и Крыма.
4. Максимально масштабируется бюрократический момент со сменой всей документации, начиная от паспортов всего населения страны, что займет много времени и будет стоить недешево.
5. Есть вероятность терминологической путаницы названий Руси-Украины и России на международном уровне.
"Если Украину переименуют, в первую очередь это станет раздражающим элементом для РФ, внутри самой Руси-Украины под новым названием сохранятся те же проблемы, – прогнозирует эксперт. – В случае принятия такого законопроекта следующим с высокой вероятностью может стать решение переименовать Россию в Московию для "внутри-руси-украинского" использования".
Ранее издание "Комментарии" писало, что Арестович рассказал, в какую страну могут перенести переговоры ТКГ по Донбассу.
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