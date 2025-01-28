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В Одесской области сотрудник ТЦК устроил "бизнес" на продаже повесток: детали

Сотрудник ТЦК зарабатывал на каждой повестке по 1000 долларов

сегодня, 13:25
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Кравцев Сергей

В Одесской области работник ТЦК придумал новую схему заработка на повестках. Он продавал их по 1000 долларов за штуку. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает полиция Одесской области.

В Одесской области сотрудник ТЦК устроил "бизнес" на продаже повесток: детали

Повестки. Фото: из открытых источников

По данным полиции, работник ТЦК требовал деньги от мужчины призывного возраста за оформление повестки со сроком действия шесть дней. Это давало возможность владельцу в течение этого периода свободно передвигаться по территории Украины. За документ военный хотел 1000 долларов, а впоследствии повысил цену еще на 2000 гривен.

После окончания срока действия за аналогичную плату злоумышленник обещал выдавать аналогичные повестки.

Мужчина был задержан в тот момент, как он получил всю сумму взятки и передал повестку клиенту. Была изъята часть денег, полученных военнослужащим, его мобильный телефон, повестка, выписанная для клиента, и другие вещи, представляющие интерес для следствия.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 в вымогательстве и получении должностным лицом неправомерной выгоды.

За это преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

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Источник: https://od.npu.gov.ua/news/1000-dolariv-za-fiktyvnu-povistku-na-odeshchyni-politseiski-vykryly-24-richnoho-viiskovosluzhbovtsia-rttsk-ta-sp-na-khabarnytstvi
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