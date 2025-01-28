logo

BTC/USD

102603.70

ETH/USD

3174.39

LTC/USD

114.27

USD/UAH

42.30

EUR/UAH

44.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия За срыв мобилизации в ТЦК оштрафовали Кучму: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

За срыв мобилизации в ТЦК оштрафовали Кучму: что известно

Военкомы утверждают, что в Дрогобыче сорван план по новобранцам для сил обороны

сегодня, 12:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Николай Лисицын

Мэра Дрогобыча Львовской области Тараса Кучму оштрафовали за невыполнение плана мобилизации. Городской голова намерен обжаловать штраф. Об этом сообщает 28 января портал "Комментарии" со ссылкой на "Стопкор".

За срыв мобилизации в ТЦК оштрафовали Кучму: что известно

Мобилизация в Дрогобыче и районе особой популярностью не пользуется, и в ТЦК решили оштрафовать за это мэра. Фото: Дрогобицький РТЦК та СП / Facebook

Кучме выписали штраф на 36 тысяч гривен за несоблюдение плана мобилизации в городе. Мэр считает, что решение несправедливо, поскольку городские головы не имеют полномочий для доставки людей в ТЦК.

"Как я могу выполнить это требование? У меня нет армии или полиции, чтобы силой доставлять людей в ТЦК", — подчеркнул Кучма.

Отмечается, что мэр не горел желанием получать штраф. Сначала Кучму пригласили в местный ТЦК, чтобы вручить постановление о штрафе. Однако он не явился. Тогда, по данным "Стопкор", руководство ТЦК обратилось в полицию с просьбой обеспечить принудительный повод городского головы.

В настоящее время детали дела остаются неизвестными. В Дрогобычском районном ТЦК не комментировали ситуацию с Кучмой.

"Комментарии" отмечают, что по закону о мобилизации, в который в 2024 году внесли изменения, муниципальная власть обязана содействовать процессу мобилизации. А в 2025 году в Украине может появиться законопроект  №12442, который вводит уголовную ответственность для работников ТЦК и ВЛК за нарушения в процессе проведения мобилизации. Документ уже готов и 27 января подан в Верховную Раду. Законопроект разработла группа из более чем 20 нардепов по предложению начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича. Он, в том числе, направлен на пресечение попыток силовой мобилизации, за которые сотрудников ТЦК сейчас практически невозможно привлечь к ответственности. Будут наказываться за попытки мобилизации тех, кто ей не подлежит или забронирован, и попытки подделать результаты ВЛК.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.stopcor.org/ukr/section-suspilstvo/newsamp-mera-drogobicha-oshtrafuvali-za-porushennya-mobilizatsijnogo-planu-28-01-2025.html
Теги:

Новости

Все новости