За срыв мобилизации в ТЦК оштрафовали Кучму: что известно

Мэра Дрогобыча Львовской области Тараса Кучму оштрафовали за невыполнение плана мобилизации. Городской голова намерен обжаловать штраф. Об этом сообщает 28 января портал "Комментарии" со ссылкой на "Стопкор".

Мобилизация в Дрогобыче и районе особой популярностью не пользуется, и в ТЦК решили оштрафовать за это мэра. Фото: Дрогобицький РТЦК та СП / Facebook

Кучме выписали штраф на 36 тысяч гривен за несоблюдение плана мобилизации в городе. Мэр считает, что решение несправедливо, поскольку городские головы не имеют полномочий для доставки людей в ТЦК.

"Как я могу выполнить это требование? У меня нет армии или полиции, чтобы силой доставлять людей в ТЦК", — подчеркнул Кучма.

Отмечается, что мэр не горел желанием получать штраф. Сначала Кучму пригласили в местный ТЦК, чтобы вручить постановление о штрафе. Однако он не явился. Тогда, по данным "Стопкор", руководство ТЦК обратилось в полицию с просьбой обеспечить принудительный повод городского головы.

В настоящее время детали дела остаются неизвестными. В Дрогобычском районном ТЦК не комментировали ситуацию с Кучмой.

"Комментарии" отмечают, что по закону о мобилизации, в который в 2024 году внесли изменения, муниципальная власть обязана содействовать процессу мобилизации. А в 2025 году в Украине может появиться законопроект №12442, который вводит уголовную ответственность для работников ТЦК и ВЛК за нарушения в процессе проведения мобилизации. Документ уже готов и 27 января подан в Верховную Раду. Законопроект разработла группа из более чем 20 нардепов по предложению начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича. Он, в том числе, направлен на пресечение попыток силовой мобилизации, за которые сотрудников ТЦК сейчас практически невозможно привлечь к ответственности. Будут наказываться за попытки мобилизации тех, кто ей не подлежит или забронирован, и попытки подделать результаты ВЛК.