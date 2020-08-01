В Одесском и Николаевском СИЗО открылись платные камеры: что почем

Сегодня, 1 августа, в Одесском следственном изоляторе появилась возможность за дополнительную плату улучшить условия пребывания в камере. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.



В частности, отрылись две платные камеры: одна на двух человек, другая - на трех.

Стоимость пребывания в камерах Одесского СИЗО будет составлять:

- за 1 сутки – 985 грн с 1 человека;

- за неделю – 3502 грн с 1 человека;

- за месяц – 4093 грн с 1 человека.

Также сегодня заработала одна платная камера на два лица и в Николаевском следственном изоляторе. Ее стоимость:

- за 1 сутки – 452 грн с 1 человека;

- за неделю – 1540 грн с 1 человека;

- за месяц – 3666 грн с 1 человека.

Ранее "Комментарии писали, что с момента запуска экспериментального проекта по предоставлению платных камер в СИЗО страны, государство уже получило более318 тыс. грн. В ведомстве рассказали, что эти деньги направляют на ремонт обычных камер в СИЗО по всей стране. В последний раз вырученные деньги потратили на ремонт камеры на 12 человек в Государственное учреждение "Киевский следственный изолятор".

Также напомним, в СИЗО теперь можно приобрести подарочные сертификаты для пребывания в камерах повышенного комфорта для подсудимых. По словам главы ведомства, уникальный проект позволит рациональной и с пользой выбрать подарок для любого знакомого чиновника, госслужащего или депутата в их дни рождения и другие праздничные дни.

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