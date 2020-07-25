Платные камеры в СИЗО принесли в бюджет боле 318 тыс. гривень

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Татьяна Веремеева
С момента запуска экспериментального проекта по предоставлению платных
камер в следственных изоляторах (СИЗО) страны, государство уже получило более
318 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиций Украины.
В ведомстве рассказали, что эти деньги направляют на ремонт обычных камер в
СИЗО по всей стране. В последний раз вырученные деньги потратили на ремонт камеры
на 12 человек в Государственное учреждение "Киевский следственный изолятор".
Отметим, платные камеры сейчас работают в Киеве, Львове, Чернигове, Запорожье, Днепре, Харькове, Полтаве, Сумах, Старобельске, Житомире, Хмельницком, Черновцах, Виннице, Ровно, Луцке, Чертков, Ивано-Франковске, Ужгороде и пгт Каменное.
Ранее "Комментарии" писали, что министр юстиции Денис Малюська рассказал о
новой функции министерства в рамках реформирования пенитенциарной системы в
Украине – подарочные
сертификаты для пребывания в камерах повышенного комфорта для подсудимых.
По словам главы ведомства, уникальный проект позволит рациональной и с пользой
выбрать подарок для любого знакомого чиновника, госслужащего или депутата в их
дни рождения и другие праздничные дни.
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