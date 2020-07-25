Платные камеры в СИЗО принесли в бюджет боле 318 тыс. гривень

С момента запуска экспериментального проекта по предоставлению платных камер в следственных изоляторах (СИЗО) страны, государство уже получило более 318 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиций Украины.



В ведомстве рассказали, что эти деньги направляют на ремонт обычных камер в СИЗО по всей стране. В последний раз вырученные деньги потратили на ремонт камеры на 12 человек в Государственное учреждение "Киевский следственный изолятор".

Отметим, платные камеры сейчас работают в Киеве, Львове, Чернигове, Запорожье, Днепре, Харькове, Полтаве, Сумах, Старобельске, Житомире, Хмельницком, Черновцах, Виннице, Ровно, Луцке, Чертков, Ивано-Франковске, Ужгороде и пгт Каменное.

Ранее "Комментарии" писали, что министр юстиции Денис Малюська рассказал о новой функции министерства в рамках реформирования пенитенциарной системы в Украине – подарочные сертификаты для пребывания в камерах повышенного комфорта для подсудимых. По словам главы ведомства, уникальный проект позволит рациональной и с пользой выбрать подарок для любого знакомого чиновника, госслужащего или депутата в их дни рождения и другие праздничные дни.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!