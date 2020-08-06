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В ОБСЕ сообщили, что впервые не зафиксировали нарушений на Донбассе

Боевики впервые не нарушили «режим тишины»

6 августа 2020, 23:57
Автор:

Татьяна Веремеева
В ОБСЕ сообщили, что впервые не зафиксировали нарушений на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ впервые сообщила о том, что в течение суток на Донбассе не было зафиксировано обстрелов. Об этом идет речь в отчете СММ ОБСЕ, передает "РБК-Украина".

В сообщении указано, что режим прекращения огня в течение последних суток не нарушался. Такие данные СММ ОБСЕ получила впервые с того времен, когда начала систематический сбор данных. В то же время в течение предыдущих суток Миссия зафиксировала три случая нарушения режима тишины в Донецкой области и два – в Луганской области.

Кроме того, в отчетах СММ ОБСЕ зафиксировала 251 нарушение режима прекращения огня с момента вступления в силу последнего перемирия.

Напомним,  ровно неделю назад, 27 июля, на Донбассе должно было наступить всеобъемлющее прекращение огня. Должно было, но не наступило. Впрочем, количество обстрелов значительно снизилось, а боевых потерь в рядах защитников Украины за семь дней не было. И всё же – есть много вопросов: как к данному перемирию, так и глобально – к переговорам, касающимся мира. Издание "Комментарии" проанализировало ситуацию.


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