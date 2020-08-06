В ОБСЕ сообщили, что впервые не зафиксировали нарушений на Донбассе

Язык
BTC/USD
11894.52
ETH/USD
397.66
LTC/USD
60.19
USD/UAH
27.86
EUR/UAH
33.01
RUB/UAH
0.38
Татьяна Веремеева
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ впервые сообщила о том, что в
течение суток на Донбассе не было зафиксировано обстрелов. Об этом идет речь в
отчете СММ ОБСЕ, передает "РБК-Украина".
В сообщении указано, что режим прекращения огня в течение последних суток
не нарушался. Такие данные СММ ОБСЕ получила впервые с того времен, когда начала
систематический сбор данных. В то же время в течение предыдущих суток Миссия
зафиксировала три случая нарушения режима тишины в Донецкой области и два – в Луганской
области.
Кроме того, в отчетах СММ ОБСЕ зафиксировала 251 нарушение режима прекращения
огня с момента вступления в силу последнего перемирия.
Напомним, ровно неделю назад, 27
июля, на Донбассе должно было наступить всеобъемлющее прекращение огня. Должно
было, но не наступило. Впрочем, количество обстрелов значительно снизилось, а
боевых потерь в рядах защитников Украины за семь дней не было. И всё же – есть
много вопросов: как к данному перемирию, так и глобально – к переговорам,
касающимся мира. Издание "Комментарии" проанализировало
ситуацию.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости