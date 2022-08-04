В Нью-Йорке появилась скульптура кровавого Путина – дети в восторге (ФОТО)

В Центральном парке Нью-Йорка установили необычную скульптуру Путина, сидящего верхом на танке. Примечательно, что российский диктатор кроваво-красного цвета. Еще обращает на себя внимание тот факт, что статую установили на детской площадке и маленькие американцы, как могут издеваются с диктатора. Как передает портал "Комментарии", видео скульптуры опубликовала русская служба BBC.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Автором скульптуры выступил уличный художник из Франции Джеймс Коломина. Стоит также отметить, что скульптура путешествует по разным городам. Она уже побывала в Барселоне и Париже.

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"Комментарии" ранее писали — Институт изучения войны (ISW) сообщил о четырех областях в РФ, в которых формируют добровольческие батальоны для войны в Украине – Новосибирская, Саратовская, Ульяновская и Курганская. О чем говорят подобные шаги? Какие еще способы скрытой мобилизации использует Россия? Что Украина может этому противопоставить? На эти вопросы нам дали ответы эксперты.









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