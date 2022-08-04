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В Нью-Йорке появилась скульптура кровавого Путина – дети в восторге (ФОТО)

Статую диктатора установили в Центральном парке Нью-Йорка

сегодня, 10:32
Автор:

Кравцев Сергей
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В Центральном парке Нью-Йорка установили необычную скульптуру Путина, сидящего верхом на танке. Примечательно, что российский диктатор кроваво-красного цвета. Еще обращает на себя внимание тот факт, что статую установили на детской площадке и маленькие американцы, как могут издеваются с диктатора. Как передает портал "Комментарии", видео скульптуры опубликовала русская служба BBC.

В Нью-Йорке появилась скульптура кровавого Путина – дети в восторге (ФОТО)

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Автором скульптуры выступил уличный художник из Франции Джеймс Коломина. Стоит также отметить, что скульптура путешествует по разным городам. Она уже побывала в Барселоне и Париже.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Зеленский назвал единственную страну, которая способна повлиять на Путина и остановить войну в Украине, будет добиваться встречи с ее лидером.                                                                                                                    

Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на публичные заявление российских пропагандистов о санкциях, которые не действуют, Россия изо всех сил ищет пути, как в обход санкций возобновить поставки нефти, от продажи которой и поступают основные финансовые вливания в бюджет. Первой страной, которая согласилась помочь Москве обходить санкции стал Египет.

"Комментарии" ранее писали — Институт изучения войны (ISW) сообщил о четырех областях в РФ, в которых формируют добровольческие батальоны для войны в Украине – Новосибирская, Саратовская, Ульяновская и Курганская. О чем говорят подобные шаги? Какие еще способы скрытой мобилизации использует Россия? Что Украина может этому противопоставить? На эти вопросы нам дали ответы эксперты.

В Нью-Йорке появилась скульптура кровавого Путина – дети в восторге (ФОТО) - фото 2

В Нью-Йорке появилась скульптура кровавого Путина – дети в восторге (ФОТО) - фото 3

В Нью-Йорке появилась скульптура кровавого Путина – дети в восторге (ФОТО) - фото 4




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CPfemYsdsPY&ab_channel=BBCNews-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
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