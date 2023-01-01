В новый год – с изменениями: Тарифы, выплаты, новые правила

О главных изменениях в Украине и с началом 2023 рассказывают "Комментарии". Индексируют ли социальные выплаты, как изменятся коммунальные тарифы и чего ждать предпринимателям – краткие обобщения.



Изменения с 1 января

В государственной казне в этом году минимальные социальные стандарты остаются без изменений. Новый госбюджет устанавливает размеры минимальных зарплат и прожиточного минимума, от которых зависят жалованья бюджетников, размеры льгот, социальных пособий, налогов, штрафов и т.д. В новом году они останутся такими же, как и в декабре: минимальная зарплата – 6 700 грн, минимальная пенсия по возрасту 2 093 грн, прожиточный минимум – 2 589 грн. Только в марте обещают индексацию пенсий. Предварительно речь идет о повышении на 5,4%.

Цена электроэнергии для бытовых потребителей до конца отопительного сезона, до 1 апреля, останется такой же – 1,44 грн за кВт-ч при условии потребления до 250 кВт-ч в месяц. Для тех, кто потребляет более 250 кВт-ч в месяц, — 1,68 грн.

Что касается газа, теплоснабжения и горячей воды, то до апреля 2023 будет действовать государственный мораторий на повышение цен. Но стоимость электроэнергии для конечных небытовых потребителей растет – в среднем на 15 коп, а для промышленных энергоемких потребителей – на 4 коп. за кВт-ч. Комиссия, регулирующая сферу энергетики и коммунальных услуг, накануне Нового года утвердила новые тарифы на воду и водоотвод. Они увеличатся на 10-30% в большинстве областей. Однако за сутки до Нового года появилась информация, что это постановление было отправлено на доработку. Но официальной информации о приостановке новых тарифов нет.

В этом году государство будет возмещать расходы на аренду помещений магазинам, которые продают книги исключительно на украинском языке, на языках стран Евросоюза и коренных народов Украины. Условием получения государственной субсидии есть определенные требования, в частности, доходы от продажи книг должны составлять не менее 80% всех доходов, а торговые залы с книжными полками — не менее 80% ее площади. Размер компенсации – 20% от доходов по продаже книг, однако закон устанавливает предельные площади, на которые государство будет предоставлять возмещение. А еще, начиная с текущего года, будут выдавать книжные сертификаты на каждого младенца и каждого ребенка, которому исполняется 14 лет. Стоимость сертификата – около 800 гривен, его можно будет использовать на приобретение украинских книг.

С начала года каждый совершеннолетний житель Украины может бесплатно обменять лампы накаливания старого образца на светодиодные. Каждый взрослый может заменить пять лампочек. Программа будет реализовываться через "Укрпочту". Надо прийти в почтовое отделение и обменять лампы. Или оставить заявку на портале "Действие", а затем прийти на почту для обмена. В правительстве говорят, что в общем планируется обменять 50 млн старых лампочек на LED-лампы и что значительная часть средств на эту программу – это средства Евросоюза.

С 1 января вступает в силу законодательство, требующее от продавцов наличие платежных терминалов (POS-терминалов) для безналичных расчетов с покупателями. Но требование об обязательности такого терминала касается почти всех торговцев в населенных пунктах, где население составляет более 25 тысяч человек. Если меньше – есть отсрочка в год. Это правило не будет распространяться на ФЛП – плательщиков единого налога I группы, и тех, кто занимается продажей с использованием торговых автоматов, выездную или выносную торговлю, продажу собственно выращенной или откормленной продукции. Однако такие законодательные новации, говорят эксперты, могут существенно усложнить работу малого бизнеса, поскольку из-за отключения света безналичные расчеты зачастую становятся невозможными.

С 1 января 2023 года в Украине разрешат использование только биоразлагаемых пакетов. Все остальные пластиковые пакеты — шарики, "маечки" и т.д. — толщиной менее 50 микрометров запретят. Более толстые пластиковые пакеты будут разрешены, поскольку их можно перерабатывать. Но покупателю нужно будет платить за них несколько гривен.

"Новая почта" сообщила о повышении тарифов на обслуживание. Посылка весом до 2 кг подорожает на 10 грн. и будет составлять 70 грн., весом до 10 кг. станет дороже на 20 грн. и будет составлять 100 грн., до 30 кг — также на 20 грн. и будет стоить 140 грн. Пересылка документов обойдется в 55 грн. вместо 40-45 грн. в прошлом году. В то же время "Укрпочта" сообщила, что с 1 января на 75% снизит стоимость экспресс-доставок в Польшу. Скоростная доставка будет предусматривать, что пакет до 1 кг будет стоить 6 долларов США, посылка, весящая 10 кг — 8,85 доллара США, до 20 кг — 12,5 доллара.

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