В Новой Зеландии открыли экстремальный аттракцион: банджи-джампинг без веревки

В Новой Зеландии открыли экстремальный аттракцион прыжков без веревки. Фото из открытых источников

Открытый новый экстремальный аттракцион в Новой Зеландии под названием Vertigo, он выводит банджи-джампинг на совершенно новый уровень. Вместо традиционного троса участник аттракциона летит в свободном падении с высоты почти 50 метров. Чтобы не разбиться, человека останавливает сетка натянутая под ним.



Новая Зеландия привлекла любителей адреналина со всего мира, когда в местном парке Velocity Valley открылся экстремальный аттракцион "Vertigo" (в переводе на украинский "головокружение"). Подобно банджи-джампингу, участник должен подняться на место с которого будет прыгать, однако "Vertigo" позволяет это сделать без веревки.

Экстремала подвешивают над пропастью на кране, а затем позволяют свободно упасть с высоты около 43 метров. Видео с новозеландского аттракциона "Vertigo" в TikTok набрали более 20 млн просмотров и сотни комментариев, где пользователи выразили желание прыгнуть. Другие же указывают, что шокированы, ведь скачок происходит без веревки.

Аттракцион в Новой Зеландии открыли в начале марта, однако не все могут прыгнуть с него. Среди требований возраст старше 10 лет и ограничение в весе – от 49 до 110 кг. Стоимость одного скачка стоит 150 новозеландских долларов (около 3,5 тыс. гривен). Как сообщают организаторы, подготовка к прыжку, свободное падение и доставка участника на землю занимает в среднем 30 минут.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о полезных советах, как не пострадать во время развлечений на опасных аттракционах.

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