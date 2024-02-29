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В Новой Зеландии массовый сбой на АЗС: неожиданная причина самого плохого дня для водителей

АЗС в Новой Зеландии стали жертвой масштабного сбоя платежных систем 29 февраля.

сегодня, 17:12
Автор:
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Slava Kot
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29 февраля почти все автозаправочные станции в Новой Зеландии столкнулись с неожиданной проблемой. Оказалось, что они не могут обслуживать клиентов из-за сбоя системы, который произошел через високосный год.

В Новой Зеландии массовый сбой на АЗС: неожиданная причина самого плохого дня для водителей

В Новой Зеландии проблемы на АЗС из-за високосного года. Фото из открытых источников

Как отмечает новозеландское издание NZ Herald, автозаправочные станции Allied Petroleum, Gull, Z, Waitomo и другие сообщили о проблемах с оплатой картами из-за сбоя программного обеспечения. Их системы не были запрограммированы на работу с датой 29 февраля, которая происходит раз в четыре года в високосный год.

"Это боль для всех. В прошлом году была введена новая система, но, очевидно, они не были запрограммированы на високосный год", — указывает владелец одной из станций в Новой Зеландии.

Впоследствии эту информацию подтвердил исполнительный директор Invenco Джон Скотт, чье платежное программное обеспечение используют большинство АЗС в Новой Зеландии.

Владельцы автозаправочных станций заявляли, что прилагают все усилия, пытаются устранить препятствия и найти альтернативные решения, чтобы водители смогли заправиться на АЗС.

Сбой по всей Новой Зеландии длился более 10 часов и в конце концов был разрешен. Владельцы автозаправочных станций заявили, что это самый плохой день для водителей, поэтому они проведут дни скидок, чтобы компенсировать неудобства, связанные со сбоем системы через високосный год.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о лучших 10 автомобилях, которые можно выгодно продать. Они почти не теряют цены даже через 5 лет после приобретения.

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Источник: https://www.nzherald.co.nz/hawkes-bay-today/news/february-29-allied-fuel-pumps-around-nz-ground-to-a-halt-as-systems-forget-leap-year/XEQBK5JLBZG6LO3VGUQ6Q2WGC4/
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