В Новой Зеландии массовый сбой на АЗС: неожиданная причина самого плохого дня для водителей

29 февраля почти все автозаправочные станции в Новой Зеландии столкнулись с неожиданной проблемой. Оказалось, что они не могут обслуживать клиентов из-за сбоя системы, который произошел через високосный год.



В Новой Зеландии проблемы на АЗС из-за високосного года. Фото из открытых источников

Как отмечает новозеландское издание NZ Herald, автозаправочные станции Allied Petroleum, Gull, Z, Waitomo и другие сообщили о проблемах с оплатой картами из-за сбоя программного обеспечения. Их системы не были запрограммированы на работу с датой 29 февраля, которая происходит раз в четыре года в високосный год.

"Это боль для всех. В прошлом году была введена новая система, но, очевидно, они не были запрограммированы на високосный год", — указывает владелец одной из станций в Новой Зеландии.

Впоследствии эту информацию подтвердил исполнительный директор Invenco Джон Скотт, чье платежное программное обеспечение используют большинство АЗС в Новой Зеландии.

Владельцы автозаправочных станций заявляли, что прилагают все усилия, пытаются устранить препятствия и найти альтернативные решения, чтобы водители смогли заправиться на АЗС.

Сбой по всей Новой Зеландии длился более 10 часов и в конце концов был разрешен. Владельцы автозаправочных станций заявили, что это самый плохой день для водителей, поэтому они проведут дни скидок, чтобы компенсировать неудобства, связанные со сбоем системы через високосный год.

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