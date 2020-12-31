В новогоднюю ночь общественный порядок в государстве обеспечивать 23 тысячи правоохранителей

Чтобы Новый год для большинства украинцев прошел положительно и безопасно, в ночь с 31 декабря на 1 января будет привлечено около 23 тысяч полицейских и нацгвардейцев. Они будут охранять общественный порядок. Об этом сообщили на сайте пресс-службы Национальной полиции.

23 тысячи полицейских будут следить за правопорядком в новогоднюю ночь. Фото: 112.ua

Патрулирование будет осуществляться в 412 населенных пунктах. Всего на территории Украины запланировано 456 массовых мероприятий.

Общественный порядок будет охраняться в усиленном режиме на центральных площадях городов, где установлены елки и в других людных местах.

Также часть полицейских будет обеспечивать безопасность дорожного движения. Еще одна часть будет реагировать на заявления и сообщения граждан.

Чтобы Новый год прошел максимально приятно, полицейские призывают всех граждан не нарушать общественный порядок и соблюдать карантинные требования.

Напоминаем, что в новогоднюю ночь метро в Киеве будет работать дольше. Метрополитен будет работать до 2 часов ночи, а столичный фуникулер — круглосуточно. Однако в метрополитене предупредили, чтобы избежать массового скопления пассажиров, может быть установлено ограничение (закрытие) на вход некоторых станций.



Дольше позволили работать ресторанам и кафе в новогоднюю ночь.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что Новый 2021 под знаком Белого Металлического Быка уже встретили жители Кирибати — экваториальной государства, расположенного в центральной части Тихого океана. Там праздник отметили в 12.00 по киевскому времени.

В 12.15 праздник пришел к острову Чатем (Новая Зеландия), который удален от основных островов государства и находится в специальном часовом поясе. И в это время Новый год отметили в Королевстве Тонга в Тихом океане. Вслед за самыми восточными островами в мире Новый год пришел в Новую Зеландию (в 13:00 по киевскому времени) и Антарктиду.

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