В Николаевской области начинается масштабная проверка здоровья жителей Николаевщины, пострадавших от токсичных отходов НГЗ

В Николаевской области стартует массовое медицинское обследование людей, которые пострадали от отходов производства Николаевского глиноземного завода – красного шлама. Как передает издание "Комментарии", об этом проинформировал глава организации Василий Орел во время общения со СМИ на пресс-конференции.

Николаевский глиноземный завод

Присутствующий на пресс-конференции, судебный эксперт Евгений Юрченко проинформировал, что процесс уже начался. Для экспертизы были взяты волосы людей, которые проживают рядом со шламохранилищем НГЗ. Как оказалось, практически во всех образцах было выявлено значительно превышающее допустимую норму количество целого ряда вредоносных элементов, которые могут стать причиной появления рак и других болезней.

Глава Исследовательского комитета Украинского союза клинической онкологии Вячеслав Копецкий подтвердил, что хром, кадмий, берилий и никель в избыточном количестве в организме человека может привести к появлению рака легких, титан – опасен, потому что вызывает рак кожи, галий в организме – это прямой путь к появлению рака легких, мочевого пузыря и кожи.

Адвокат ОО "Стоп шлам" Артемий Воробьев отметил, опасность ситуации в том, что может быть нанесен вред здоровью не только тех людей, которые проживают рядом с опасным производством, но и другим жителям Николаевской области. Нужно всего лишь сдать волосы на исследование. Анализ покажет, есть ли в организме человека опасные элементы, которые содержатся в красном шламе.

Стоит отметить, что Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции уже проводил исследование, после чего было обнаружено спектр опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода.

Читайте также на портале "Комментарии" — ГБР расследует давление полиции на пострадавших от красного шлама НГЗ.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!