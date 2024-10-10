В Николаеве раздался взрыв: что известно

Сегодня в 11:45 в Николаеве прогремел взрыв. Об этом сообщил городской голова города. Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) призвали население не покидать укрытий, отмечая необходимость сохранять бдительность.

В Николаеве прогремел сильный взрыв

По информации корреспондентов Общественного, в некоторых районах Николаева после взрыва исчезло электроснабжение. Жители сообщают о перебоях со светом. Пока неизвестно, возобновится ли электроснабжение в ближайшее время, однако коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем заявлении призвал жителей к покою, добавив иронический комментарий на фоне взрывов.

"В день ментального здоровья, как и всегда: главное это покой:) Все предварительно норм".

Воздушные силы ВСУ подтвердили, что перед взрывом была зафиксирована скоростная цель, двигавшаяся в направлении Николаева со стороны Крыма. В связи с этим город объявил воздушную тревогу, призывая жителей оставаться в укрытиях до окончания опасности.

Рекомендации для жителей Николаева

При объявлении сигнала воздушной тревоги важно соблюдать следующие рекомендации:

Немедленно переместиться в ближайшее укрытие или защищенное место. Подвалы, специальные бомбоубежища или внутренние комнаты без окон являются самыми безопасными местами. Не оставляйте безопасное место до официального объявления о завершении опасности. Даже после окончания взрывов оставайтесь в укрытии, пока не получите подтверждения об отсутствии угрозы. Следите за официальными каналами информации. Для получения наиболее актуальной информации о событиях используйте надежные источники, такие как официальные сообщения в социальных сетях, радио и телевидение. Избегайте распространения непроверенных данных. Распространение слухов или фейковых новостей может привести к панике среди населения.