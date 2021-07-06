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В Нидерландском ресторане подают бургер за шесть тысяч долларов: как он выглядит (ФОТО)

В меню Нидерландского ресторана ввели один из самых дорогих в мире бургеров

сегодня, 18:50
Автор:

Денис Подставной

В Нидерландах появился в продаже "самый дорогой в мире бургер". Об этом сообщает издание Robb Report. 

В Нидерландском ресторане подают бургер за шесть тысяч долларов: как он выглядит (ФОТО)

Самый дорогой бургер. Фото De Daltons

Как стало известно, в нидерландском городе Фортюайзен, в меню заведения под названием De Daltons появился бургер за шесть тысяч долларов. Владелец рассказал, что надеется на то, что его блюдо сможет попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Это исполнит его детскую мечту. 

Почему так дорого? 

В состав бургера входит мясо камчатского краба, трюфеля, черная икра, говядина вагю, фуа-гра, сусальное золото, лук обжаренный в игристом вине Dom Perignon, а также майонез из утиных яиц. 

К "Золотому мальчику" (так называется данное бургер) покупателю подадут бутылку вина Chateau Petrus 1995 года. Отмечается, что на данный момент уже, как минимум один посетитель отведал это блюдо. 

Напомним ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в одном из ресторанов калифорнийского Диснейленда планируют включить в меню самый дорогой в мире сэндвич. Порция данного блюда будет рассчитана на восемь человек. Стал известен состав сэндвича, а также его цена. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание "Комментарии" сообщало о том, какой город признан самым дорогим в мире для иностранцев. Данный рейтинг был составлен американской консалтинговой организацией Mercer. Рейтинг охватил 209 городов мира, а специалисты компании учитывали множество параметров. Отмечается, что дороговизна города-победителя рейтинга связана не с высоким уровнем благосостояния страны и города, а скорее с экономическим кризисом. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://robbreport.com/food-drink/dining/worlds-most-expensive-burger-1234622819/
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