В некоторых областях Украины ужесточили правила карантина

С сегодняшнего дня регионы, которые из-за высоких темпов распространения коронавируса оказались в опасной “красной” зоне, будут жить по новым правилам. Об этом информирует пресс-служба Кабинета министров.

В частности, под запретом теперь все перевозки, за исключением лишь легковых авто, в салоне которых не более 5 человек. Не будут работать кафе, рестораны, спортзалы. А школьники и дошкольники будут заниматься дистанционно.

Отметим, что на данный момент в “красной” зоне находятся такие населенные пункты:

город Чоп Закарпатской области;

Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;

город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;

город Канев Черкасской области;

Герцеивський и Кельменецкий районы Черновицкой области;

город Нежине и Носовский район Черниговской области.

И невзирая на запреты, здесь можно торговать, разрешены работа банков, медучреждений, СТО, доставка еды из точек общественного питания, посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги.

Напомним, коронавирус в Украине сбавил обороты.

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