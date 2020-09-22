Коронавирус в Украине сбавил обороты

После череды антирекордов, которыми едва ли не каждый день сентября коронавирус удивляет украинцев, сегодня COVID-19 немного сбавил обороты и не достиг отметки в 3000 инфицированных. Как сообщает пресс-служба МОЗ на официальной странице в “Фейсбук”, за сутки заболело 2 884 человека.

Так, согласно официальной статистике, в Украине COVID-19 подтвердился у 181 237 человек. Увы, 3642 украинца скончались в результате осложнений (59 за сутки). Тем временем 79 901 человек выздоровел с момента начала эпидемии. В "лидерах" по темпу инфицирования по-прежнему остаются Киев, а также Львовская и Харьковская области, где, к слову, коронавирусом заболел даже мэр Геннадий Кернес.

Ранее "Комментарии" сообщали, что жителей разных уголков Земли в нынешнем году объединила общая проблема – пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения. И если одним пришлось просто привыкать к удаленной работе, то другим – еще и совмещать работу из дому с воспитанием детей, которых тоже отправили на карантин. На фоне этих событий очень актуальной стала проблема эмоционального выгорания.



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