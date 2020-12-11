В небе засияет Вифлеемская звезда

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Ольга Чародий
Астрономическое чудо появится в ночном небе в день
Солнцестояния — 21 декабря. Две планеты, Юпитер и Сатурн, "сольются" в
двойную звезду. Это максимальное за последние 800 лет сближения двух небесных
гигантов.
ФОТО: Из открытых источников
Обе планеты сближаются с начала лета. Явление, известное как
конъюнкция, можно будет наблюдать в любой точке Земли невооруженным глазом
примерно через час после захода солнца аж до католического Рождества.
Конъюнкция между этими планетами происходит достаточно редко, примерно раз в 20 лет. А сближение и того реже, пишет NBC News.
В следующий раз Юпитер и Сатурн будут так же заметны в ночном небе не ранее 15 марта 2080 года — тогда они будут выше в небе и видны дольше.
Напомним, "Комментарии" писали, что специалистам удалось обнаружить в северной части Большого Барьерного рифа в Австралии неповторимый коралловый риф, высота которого достигает почти 500 метров. Ценная находка оказалась настолько невероятной потому, что даже небоскребы Эмпайр-стейт-билдинг и башни-близнецы Петронас в Куала-Лумпуре не достигают такой высоты (381 метр и 451 метр). Данное открытие удалось совершить благодаря подводному роботу SuBastian, рассказывают эксперты.
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