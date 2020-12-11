В небе засияет Вифлеемская звезда

Астрономическое чудо появится в ночном небе в день Солнцестояния — 21 декабря. Две планеты, Юпитер и Сатурн, "сольются" в двойную звезду. Это максимальное за последние 800 лет сближения двух небесных гигантов.

ФОТО: Из открытых источников

Обе планеты сближаются с начала лета. Явление, известное как конъюнкция, можно будет наблюдать в любой точке Земли невооруженным глазом примерно через час после захода солнца аж до католического Рождества.

Конъюнкция между этими планетами происходит достаточно редко, примерно раз в 20 лет. А сближение и того реже, пишет NBC News.

"Вам пришлось бы вернуться назад, в рассвет 4 марта 1226 года, чтобы увидеть большее сближение между этими объектами в небе", — прокомментировал это явление астроном Патрик Хартиган из университета Хьюстона Райса.



В следующий раз Юпитер и Сатурн будут так же заметны в ночном небе не ранее 15 марта 2080 года — тогда они будут выше в небе и видны дольше.

Напомним, "Комментарии" писали, что специалистам удалось обнаружить в северной части Большого Барьерного рифа в Австралии неповторимый коралловый риф, высота которого достигает почти 500 метров. Ценная находка оказалась настолько невероятной потому, что даже небоскребы Эмпайр-стейт-билдинг и башни-близнецы Петронас в Куала-Лумпуре не достигают такой высоты (381 метр и 451 метр). Данное открытие удалось совершить благодаря подводному роботу SuBastian, рассказывают эксперты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!