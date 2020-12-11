kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.12.2020

BTC/USD

18353.94

ETH/USD

564.34

LTC/USD

75.39

НБУ 11.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.37

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В небе засияет Вифлеемская звезда
commentss НОВОСТИ Все новости

В небе засияет Вифлеемская звезда

Обе планеты сближаются с начала лета. Явление, известное как конъюнкция, можно будет наблюдать в любой точке Земли невооруженным глазом

сегодня, 00:59
Автор:

Ольга Чародий

Астрономическое чудо появится в ночном небе в день Солнцестояния — 21 декабря. Две планеты, Юпитер и Сатурн, "сольются" в двойную звезду. Это максимальное за последние 800 лет сближения двух небесных гигантов.

В небе засияет Вифлеемская звезда

ФОТО: Из открытых источников

Обе планеты сближаются с начала лета. Явление, известное как конъюнкция, можно будет наблюдать в любой точке Земли невооруженным глазом примерно через час после захода солнца аж до католического Рождества.

Конъюнкция между этими планетами происходит достаточно редко, примерно раз в 20 лет. А сближение и того реже, пишет NBC News.

"Вам пришлось бы вернуться назад, в рассвет 4 марта 1226 года, чтобы увидеть большее сближение между этими объектами в небе", — прокомментировал это явление  астроном Патрик Хартиган из университета Хьюстона Райса.

В следующий раз Юпитер и Сатурн будут так же заметны в ночном небе не ранее 15 марта 2080 года — тогда они будут выше в небе и видны дольше. 

Напомним, "Комментарии" писали, что специалистам удалось обнаружить в  северной части Большого Барьерного рифа в Австралии неповторимый коралловый риф, высота которого достигает почти 500 метров. Ценная находка оказалась настолько невероятной потому, что даже небоскребы Эмпайр-стейт-билдинг и башни-близнецы Петронас в Куала-Лумпуре не достигают такой высоты (381 метр и 451 метр). Данное открытие удалось совершить благодаря подводному роботу SuBastian, рассказывают эксперты.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nbcnews.com/science/space/christmas-star-will-be-closest-visible-conjunction-jupiter-saturn-800-n1250418
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ