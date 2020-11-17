В НБУ посоветовали банкам закрыть часть отделений

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Сергей Медведев
Первые "карантинные выходные" прошли для банков без проблем. Правительство разрешило работать в карантин "выходного дня" (с 14 по 30 ноября) банкам, страховым компаниям и почтовым операторам. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко.
Главный банкир страны посоветовал банкам закрывать на карантин выходного дня незагруженные отделения, а также отделения которые находятся в торговых центрах или других зданиях, закрытых на карантин.
Шевченко также обратился к гражданам с просьбой не посещать без нужды отделения банком и максимально использовать онлайн-контакты.
Как сообщал портал "Комментарии", глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что из-за нарушения карантинных ограничений выходного дня были закрыты 1,5 тысячи заведений торговли, десятки спортивных залов и ночных клубов.
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