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В НБУ посоветовали банкам закрыть часть отделений

Глава Нацбанка дал рекомендации по работе банков в выходные при карантине

сегодня, 14:25
Автор:

Сергей Медведев

Первые "карантинные выходные" прошли для банков без проблем. Правительство разрешило работать в карантин "выходного дня" (с 14 по 30 ноября) банкам, страховым компаниям и почтовым операторам. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко.

В НБУ посоветовали банкам закрыть часть отделений

Главный банкир страны посоветовал банкам закрывать на карантин выходного дня незагруженные отделения, а также отделения которые находятся в торговых центрах или других зданиях, закрытых на карантин.

"Закрывать отделения, являющиеся на сегодня незагруженными или находящиеся в крупных торговых центрах и зданиях, которые закрыты на время карантина. Это важная превентивная мера против распространения коронавируса", — написал глава НБУ.

 Шевченко также обратился к гражданам с просьбой не посещать без нужды отделения банком и максимально использовать онлайн-контакты.

"Не обязательно посещать отделение, чтобы осуществлять коммунальные платежи, застраховать имущество или купить валюту", подчеркнул глава Нацбанка.

Как сообщал портал "Комментарии", глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что из-за нарушения карантинных ограничений выходного дня были закрыты 1,5 тысячи заведений торговли, десятки спортивных залов и ночных клубов.

 


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Источник: https://www.facebook.com/KyryloShevchenkoCEO/posts/2726634780920213
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