В НАТО публично назвали Россию врагом: новой конфронтации и санкций теперь не избежать

Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства и парламенты стран Альянса поддержать усилия Украины по ускорению ее вступления в НАТО и приняла жесткую антироссийскую резолюцию. Возможно ли усиления давления на Россию, поскольку она определена главной угрозой Альянса? Открываются ли теперь двери перед Украиной для получения Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ)? В этих и других вопросах изданию "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

НАТО. Фото из открытых источников

Вступление Украины в Альянс возможно только после проведения определенны реформ в нашей стране

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль акцентирует, что не только ПА НАТО приняла жесткую резолюции по отношению к РФ и призвала руководство стран Альянса поддержать усилия Украины по ускорению ее вступления в НАТО. Она напоминает, что на прошлой неделе Альянс выслал 8 сотрудников представительства РФ при НАТО (есть подозрение, что ни были сотрудниками разведки).

"То есть, мы видим централизованные действия стран членов Альянса, учитывая угрозу со стороны РФ и необходимость поддержи Украины. Однако не стоит забывать, что ранее были неоднократные заявления со стороны руководства НАТО в стиле: вступление Украины в Альянс возможно только после проведения определенны реформ в нашей стране. В том числе в сфере безопасности и обороны", – отмечает Катерина Коваль.

Она также подчеркивает, что страны, на территории которых есть вооруженные конфликты или имеются претензии касательно границ, некие территориальные споры, не могу быть членами НАТО.

"Да, для нас важна поддержка со стороны стран-членов Альянса. Важно, как реагирует НАТО на всяческие угрозы, в том числе информационные, кибернетические, со стороны РФ. Но мы всегда должны помнить, что начинать надо с себя. И нам следует выполнять собственные обязательства относительно имплементации реформ, которые сделают Украину ближе к НАТО", – резюмирует Катерина Коваль.

Резолюция ПА НАТО, в которой РФ названа фактически врагом, противником Альянса, дает надежду на то, что будут усилены экономические, политические, дипломатические санкции против России

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин отмечает, что ПА НАТО – один из важнейших институтов Альянса. И хоть принятые там резолюции не являются документами прямого действия, но они учитываются штаб-квартирой НАТО, а также правительствами стран-членов Альянса при принятии важнейших решений (в том числе в ракурсе международного сотрудничества).

"Радует, что принято решение усилить давление на РФ. Похоже, страны НАТО всё больше осознают угрозу, которую несет Россияне только европейской, но и мировой безопасности. Она нарушает международное право, совершает агрессию против соседей (Молдова, Грузия, Украина), совершает политические убийства. Она вмешивается во внутренние дела государств, в чужие выборы. Это несет угрозу тому, что декларирует НАТО – демократическим стандартам, по которым живут страны, являющиеся членами Североатлантического альянса. В полной мере эту угрозу ощутили страны НАТО, являющиеся соседями России: страны Балтии, Польша, Румыния", – подчеркивает Влад Волошин.

Он обращает внимание, что РФ не только посягнула на молдавские, грузинские, украинские территории, но и всё чаще совершает провокации против стран НАТО. Это и самолеты, которые нарушают чужое воздушное пространство. И корабли, которые заходят в чужие территориальные воды. И взрывы военных складов, за которыми явно торчат уши Кремля. И политические убийства.

"Резолюция ПА НАТО, в которой РФ названа фактически врагом, противником Альянса, дает надежду на то, что будут усилены экономические, политические, дипломатические санкции против России. И это, конечно, позитив, – уверен Влад Волошин. – Но поможет ли это Украине стать ближе к НАТО? Вряд ли. Ведь тот же ПДЧ – это комплекс различных мероприятий, норм, которым должно соответствовать государство, рассчитывающее на членство в Альянсе. Если Украина будет соответствовать этим нормам, то получит и ПДЧ, и членство в НАТО. Со временем. Ну, а резолюция ПА ООН может стать хорошим подспорьем в нашем противостоянии с РФ".

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