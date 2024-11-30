В НАТО по компромиссному варианту: о чем говорит заявление Зеленского, поддержит ли нас Запад

В интервью Sky News президент Украины Владимир Зеленский фактически допустил вхождение Украины в НАТО частями. Он заявил, что вступление Украины в НАТО может помочь остановить горячую фазу войны, начатую Россией. А оккупированные территории можно вернуть "дипломатическими путями". Еще ранее появилась информация Reuters о том, что Украина просит НАТО пригласить ее в Альянс на встрече глав МИД в первых числах декабря. Могут ли партнеры рассмотреть вариант вхождения Украины в НАТО частями? На что рассчитывает президент, когда делает такое заявление, ведь хорошо известно, что сейчас консенсуса внутри Альянса по членству Украины нет? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Членство Украины в НАТО

Украина пытается играть на опережение

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко пояснил, что речь не идет о вхождении Украины в НАТО частями. Это некорректное определение компромиссного формата вхождения Украины в НАТО.

"Имеется в виду идея Киссинджера-Расмуссена о том, что Украина может стать членом НАТО даже в том случае, если часть ее территории будет оккупирована Россией, но при этом пятая статья НАТО (о взаимной помощи) будет действовать только на те территории, которые будет контролировать украинское правительство. Это также не означает, что Украина отказывается от оккупированных территорий. Суть этого компромиссного варианта заключается в том, что НАТО будет защищать Украину в случае новой агрессии. И по логике авторов данного плана это должно сдерживать Россию от нового нападения на Украину. Но при этом НАТО не берет на себя обязательств помогать Украине в освобождении оккупированных территорий. Однако и не обязывает Украину отказываться от этих территорий", – отметил политолог.

То есть, добавляет Владимир Фесенко, это и гарантия безопасности Украины на будущее, и одновременно фактор сдерживания России и Украины от новой войны.

"На мой взгляд, это единственно возможный вариант вхождения Украины в НАТО в обозримой перспективе. Но даже этот сценарий будет возможен только после завершения нынешней войны и при согласии на него всех стран НАТО", – отметил Владимир Фесенко.

Что же касается того, почему именно сейчас Украина вновь поднимает вопрос о приглашении нашей страны в НАТО, то, по мнению эксперта, с формальной точки зрения, это продолжение того, чего Украина добивается как минимум полтора года. Это также первый пункт “Плана победы” президента Зеленского. Но появилось и другое обстоятельство, которое сейчас становится главным фактором обсуждения этой темы – реальная перспектива переговоров о завершении войны между Россией и Украиной. И одной из ключевых тем на этих переговорах будет вопрос о возможности членства Украины в НАТО. Поэтому Украина пытается играть на опережение. Попытка добиться приглашения на членство в НАТО также является способом поднять ставки перед будущими переговорами. Ставки поднимает Россия, мы также пытаемся это делать.

"На мой взгляд, в нынешней ситуации это скорее вопрос тактики – подтолкнуть НАТО к обсуждению данного вопроса в контексте будущих мирных переговоров. С практической точки зрения шансов на получение приглашения Украины в состав НАТО не стало больше. Более того, в команде Трампа рассматривают вопрос о возможности моратория на членство Украины в НАТО в обмен на согласие Путина прекратить нынешнюю войну. Поэтому обращение Украины с предложением рассмотреть вопрос и приглашении нашей страны в НАТО в нынешних условиях означает подталкивание Альянса к обсуждению этой темы в контексте мирных переговоров. Если большинство членов НАТО будет поддерживать перспективу членства Украины в НАТО, то Украина будет использовать это как аргумент в дискуссии с Трампом по теме членства Украины в Альянсе. В любом случае сама возможность приглашения Украины в НАТО будет зависеть от президента США (раньше от Байдена, далее – от Трампа), а также от консенсуса между странами НАТО по данному вопросу, и от условий завершения войны между Россией и Украиной", – констатировал Владимир Фесенко.

Членство в НАТО – самая надежная гарантия безопасности

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова отметила, что фактически приём в НАТО по частям возможен. Это показал пример той же Германии, когда ФРГ была в НАТО, а ГДР находилась под контролем Советского Союза. Этой проблемы нет. Она действительно решается.

"Зеленский заявил о том, что это теоретически возможно, но нам пока этого никто не предлагал. Я думаю, что идея, особенно, если Трамп будет настаивать на заморозке войны и, если она состоится, о вхождении подконтрольной украинскому правительству части Украины в НАТО – это надёжная гарантия безопасности. Вторая менее сильная гарантия безопасности – это так называемый MNNA (Major Non-NATO Ally), когда страна может стать союзником США, не будучи при этом членом НАТО. Такая возможность у нас была и до полномасштабной войны, но так как мы хотели в НАТО, мы не запрашивали этого у американцев", – отметила эксперт.

По ее словам, сейчас у Украины есть двухсторонние соглашения с рядом стран, но это всё-таки не гарантии безопасности, потому что настоящие гарантии безопасности – это то, что имеет та же Южная Корея, над которой есть американский ядерный зонтик, или тот же Израиль, имеющий 100% гарантии на помощь США.

"Всё-таки MNNA – это более серьёзная гарантия безопасности, чем просто двухсторонние соглашения. Но, конечно же, самая надёжная гарантия безопасности – это членство той части Украины, которая подконтрольна Киеву, в НАТО. И, делая такие заявления, Зеленский рассчитывает на то, что когда-то мы добьемся своего. А он уже неоднократно доказал, что Украина может получать те вещи, которые ранее казались недостижимыми, как те же удары ATACMS по территории России, согласие на что недавно дал Байден. Возможно наши западные партнёры прислушаются к президенту. Нам остаётся на это надеяться", – подытожила Татьяна Попова.

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