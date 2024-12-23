В НАТО без оккупированных территорий: мнение украинцев изменилось

Доля респондентов, готовых поддержать вступление Украины в НАТО в случае, если часть украинских территорий останется оккупированной Россией, выросла до 47%. Полтора года назад эту идею поддерживали 33% опрошенных. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Членство Украины в НАТО. Фото: из открытых источников

Социологи выяснили, что не готовы поддержать вступление в НАТО, если часть территории Украины будет оккупированной, 36%, что на 16 процентных пунктов меньше, чем в июне 2023 года.

Чаще о неготовности поддержать вступление в НАТО, если часть украинских территорий останется оккупированной, сообщали: респонденты старше 50 лет (40%); респонденты, которые до полномасштабного вторжения проживали в восточных (36%), центральных (38%), южных (48%) областях; респонденты, которые живут за чертой бедности (46%); респонденты, которые имеют близких на временно оккупированных территориях (42%).

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова с 29 ноября по 14 декабря 2024 года на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Методом face-to-face опрошено 1518 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%

Отметим, по результатам этого же опроса стало известно, что европейскую интеграцию Украины поддерживают 69% респондентов, что на 14 процентных пунктов больше, чем в феврале 2022 года. Поддержка вступления в Европейский Союз достигла рекордного уровня за весь период мониторинга.

Вступление в Евразийский экономический союз (с Россией, Беларусью и Казахстаном) одобряют 1% украинцев. Идею не присоединяться ни к одному союзу поддержало 18% респондентов. Респонденты от 18 до 49 лет на 11,5% чаще сообщали о поддержке вступления в Европейский Союз по сравнению с респондентами, которым за 50 лет.

Респонденты, которые до полномасштабного вторжения проживали в центральных и западных областях, на 16% чаще поддерживали евроинтеграцию, чем жители южных и восточных областей.



