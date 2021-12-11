В NASA предупредили о приближении астероида размером с Эйфелеву башню

К Земле приближается астероид 4660 Nereus, которому NASA предоставило статус потенциально опасный. Скорость 150-метрового небесного тела превосходит 23,6 тыс. км/час. К потенциально опасным в NASA относят все астероиды более 100 метров, подлетающие к Земле ближе, чем на 19,5 расстояний от нее до Луны (LD), пишет nasa. Этот астероид обнаружила астроном Элеонора Хелина в 1982 году. Его назвали Нереем в честь древнегреческого бога водяной стихии. До настоящего времени известно, что глыба вращается вокруг Солнца по вытянутой орбите, пересекая орбиты Земли и Марса. Совершает полный оборот за 664 дня. Астероид вращается и вокруг своей оси, что делает его подверженным эффекту Ярковскому, благодаря которому возникает реактивная сила, способная повлиять на движение небесного тела.

NASA (фото из открытых источников)

При этом в NASA описали свои действия, считай, что астероид угрожает Земле. Скорее всего, был бы использован способ "кинетического ударного элемента": к астероиду направили бы высокоскоростной космический корабль. На большой скорости он должен врезаться в астероид, чтобы отклонить его от курса и отвести подальше от Земли.

Напомним, как стало известно, к нашей планете летит астероид, который получил название 4660 Nereus. Сообщается, что небесное тело двигается со скоростью около 23 тысяч километров в час и имеет длину более 304 метров. Согласно данным специалистов, 4660 Nereus максимально сблизится с нашей планетой завтра, 11 декабря. В этот момент между ним и Землей будет находиться 7,4 миллиона километров. Для сравнения, расстояние от нашей планеты до Луны составляет 384 400 километров. Это означает, что во время максимального сближения с нами объект будет дальше, чем естественный спутник в более, чем 19 раз. Несмотря на то, что 4660 Nereus причислен к классу "Потенциально опасных", в NASA заверили, что он не представляет угрозы для Земли.

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