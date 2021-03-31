В НАПК объяснили, когда украинцы увидят результаты борьбы с коррупцией

Борьба с отечественными коррупционерами волнует многих украинцев. В Национальном агентстве по противодействию коррупции объяснили, когда же ждать реальных результатов этого длительного процесса в Украине. Объемный ответ главы НАПК Александра Новикова публикует "Главком".



Бороться с коррупцией в Украине поможет ВАСК. Фото из открытых источников

Как объясняет Новиков, борьба с коррупцией в Украине напрямую связана с полноценной работой Высшего антикоррупционного суда. Судьи именно этого ведомства имеют возможность работать над криминальными делами, что непосредственно связаны с деятельностью других госорганов, выступающих против коррупции. ВАКС же изначально разработан для более системной реакции на подобные правонарушения.

Новиков считает, что после появления Национального антикоррупционного бюро нардепы максимально "формализировали криминальный процесс". Это, разумеется, не лучшим образом повлияло на работу большинства правоохранительных органов, в том числе судей и следователей.

На вопрос о возможном количестве законопроектов, вносящихся на рассмотрение Рады и имеющих некую коррупционную подоплеку, Новиков ответил весьма уклончиво. На данный момент конкретными цифрами возглавляемое им ведомство не владеет. Вместе с этим он надеется, что за ближайшие год или два в Украине пройдет достаточное количество антикоррупционных экспертиз. Их результаты и помогут определить, как с коррупцией пытаются бороться все тот же парламент.

Напомним, что ВАСК, как госорган судебной власти, заработал с начала сентября 2019 года. Возглавляет суд Елена Танасевич.

Ранее "Комментарии" рассказывали, какое из национальных агентств в прямом эфире раскритиковала нардеп Галина Янченко. Почему "слуга народа" считает одно из госведомств "коррупционной клоакой", можно узнать в нашем материале.

Также на портале найдется информация о том, какой вариант борьбы с коррупцией предлагает коллега Янченко, нардеп Виктория Кинзбурская.

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