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В Нафтогазе рассказали, почему прохождение отопительного сезона в Украине зависит от Запада

Юрий Витренко дал несколько советов украинцам, как пережить зиму

сегодня, 10:38
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинцам нужно заблаговременно подготовиться к этому отопительному сезону. Не лишним будет приобрести теплые вещи и одеяла. Все от того, что средняя температура в жилых помещениях будет не выше 20 градусов, что для многих может быть непривычным. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "The Guardian" сделал глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

В Нафтогазе рассказали, почему прохождение отопительного сезона в Украине зависит от Запада

Нафтогаз. Фото: из открытых источников

Глава "Нафтогаза" предупредил, что украинцы должны быть готовыми к тому, что этой зимой в их домах температура будет на уровне 17-18 градусов. То есть, это почти 4 градуса ниже нормы. Есть еще один нюанс – отопление в дома украинцев будет поступать позже, чем обычно, а отключат тепло также раньше, чем обычно.

Витренко считает, что если зимой температура опустится до -10 градусов, то украинцам точно будут не лишними теплые вещи, одеяла, под которыми можно будет согреться.                                                                                                        

По мнению Витренко, то, как Украина пройдет приближающийся отопительный сезон во многом зависит от западных партнеров, ведь без их помощи Киеву самостоятельно будет очень проблематично импортировать газ. Если не будет хватать денег на закупку газа, то будет возникать риск выхода из строя энергосистемы.

Юрий Витренко проинформировал, Украина нуждается еще в 2 млрд кубометров газа, в противном случае "некоторые домохозяйства не получат достаточно тепла и будет очень холодно".

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