В "Нафтогазе" говорят об увеличении объемов добычи природного газа

В компании "Нафтогаз" рассказали о росте добычи газа, хотя и незначительном. Об этом написал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook.



В Нафтогазе рассказали о добыче газа, фото из открытых источников

По его словам, положительная тенденция по росту объемов добытого топлива наблюдается с лета 2021 года. В прошлом месяце кампания добыла более миллиарда кубов газа, а это больше на 2,6 млн кубометров, чем в декабре 2020 года. В декабре также выросли среднесуточные показатели добычи.

Как рассказал Витренко, производится модернизация производства. Так было обновлено оборудование на Червонодонецкой компрессорной станции на Шебелинском месторождении. Ожидается, что эта станция дополнительно добудет 100 млн кубометров газа в 2022 году. На Скидановском месторождении была пробурена новая скважина. Планируется добывать оттуда по 200 тысяч кубометров газа в сутки.

За 2021 год в Украине добыли природного газа всего 13,67 млрд кубометров. Общий объем за год меньше, чем в 2020 году. Разница составляет 3,97%.

"Национальная компания несет ответственность за эти печальные показатели. Реакцией на эти и другие отрицательные результаты работы компании стали изменения в руководстве, которые в 2021 году осуществил Кабинет министров Украины как высший орган управления национальной компанией", – написал Витренко.

Как сообщал портал "Комментарии", в последние дни 2021 года цена на газ в Европе составляет ниже 1000 долларов за тысячу кубометров, это на 12% дешевле, чем раньше. Хотя Россия заблокировала поставки газа через газопровод "Ямал-Европа". В настоящее время европейцы начали покупать голубое топливо в США, газ поставляют в Европу американские танкеры и их количество в течение недели увеличилось втрое.

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