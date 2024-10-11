В Нафтогазе дали ответ, хватит ли Украине своего газа, чтобы пройти отопительный сезон

За девять месяцев компании группы "Нафтогаз" – АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" – добыли более 11 млрд куб. м товарного газа. Это на 0,7 млрд. куб. м больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба компании.

Газ. Фото из открытых источников

"Продолжаем увеличивать украинскую газодобычу. В этот отопительный сезон, как и в прошлом, планируем обеспечить население Украины и другие категории ПСО исключительно собственным ресурсом. Сейчас мы на 2% превышаем плановые объемы добычи. Благодарен коллективам, что даже несмотря на войну удается достигать поставленных целей. развития энергонезависимости Украины и дальше", — отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов.

Стоит напомнить, по итогам первого полугодия группа "Нафтогаз" получила 24,4 млрд грн чистой прибыли.

Читайте также на портале "Комментарии" — рыночная цена на газ для населения Украины составляет 7,96 грн за кубометр, при этом реальная рыночная стоимость этого ресурса составляет 15 грн за кубометр. Об этом в интервью "NV Бизнес" сообщил глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

Глава "Нафтогаза" отметил, что цена газа для частных потребителей на уровне 7,96 грн за кубометр значительно ниже рыночной, которая составляет примерно 15 грн за кубометр.

"Частные потребители сейчас находятся в чувствительной ситуации. Действует мораторий на рост цен. Мы обеспечим стоимость в размере 7,96 грн на следующую зиму. Эта разница в тарифах сокращает возможности "Нафтогаза" платить дивиденды и налоги в государственный бюджет. Тем самым сокращаются возможности Украины реализовывать социальные программы или программы развития — и это замкнутый круг. Я сторонник исключительно рыночных механизмов, больше ничего не действует в мире", — сказал Чернышов.



