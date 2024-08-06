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Сколько будет стоить газ зимой: в "Нафтогазе" ответили, будет ли повышение цен

Глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев заявил о моратории на рост цен.

сегодня, 20:10
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Лиля Воробьева

Рыночная цена на газ для населения Украины составляет 7,96 грн за кубометр, при этом реальная рыночная стоимость этого ресурса составляет 15 грн за кубометр. Об этом в интервью "NV Бизнес" сообщил глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

Сколько будет стоить газ зимой: в "Нафтогазе" ответили, будет ли повышение цен

Повышение цен на газ зимой (фото из открытых источников)

Чернышев отметил, что цена газа для частных потребителей на уровне 7,96 грн за кубометр значительно ниже рыночной, которая составляет примерно 15 грн за кубометр.

"Частные потребители сейчас находятся в чувствительной ситуации. Действует мораторий на рост цен. Мы обеспечим стоимость в размере 7,96 грн на следующую зиму. Эта разница в тарифах сокращает возможности "Нафтогаза" платить дивиденды и налоги в государственный бюджет. Тем самым сокращаются возможности Украины реализовывать социальные программы или программы развития — и это замкнутый круг. Я сторонник исключительно рыночных механизмов, больше ничего не действует в мире", — сказал Чернышев.

Он подчеркнул важность защиты уязвимых слоев населения: "Это наша задача как государства. Но мы не должны поставлять энергию неуязвимым слоям населения по заниженной цене".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что цены на газ в Европе летят вверх. Цены на газ в Европе продолжают расти. Такая ситуация подчеркивает растущие опасения по поводу поставки топлива на фоне геополитических рисков. СМИ отмечает, что в среду базовые фьючерсы выросли на 2,6% и достигли отметки 36 евро за мегаватт-час — уровня, который считается высоким для лета. Контракты растут уже четвертый день, поскольку трейдерам становится все сложнее запасать газ на зиму.

Беспокойство по поводу возможной эскалации на Ближнем Востоке оживляет рисковые настроения в то время, когда трейдеры уже столкнулись с более жесткой конкуренцией с другими крупными покупателями сжиженного природного газа, такими как Китай и Египет.



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Источник: https://biz.nv.ua/ukr/markets/u-naftogazi-nazvali-realnu-rinkovu-vartist-gazu-50440678.html
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