В Нацсовете заявили, что украинские радиостанции массово нарушают языковые квоты

Украинские радиостанции массово нарушают языковые квоты 4 крупные радиостанции получили штрафы за нарушение норм радиовещания.

ФОТО: Из открытых источников

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал 4 радиостанции за нарушение языковых квот.

"Национальный совет во время заседания 10 декабря среди прочего рассмотрел результаты проверок четырех радиовещателей. Зафиксированные нарушения, в частности несоблюдение языковых квот, привели к применению санкций "объявление предупреждения" и "взыскание штрафа", — сообщает прес служба Нацсовета.

Нарушения обнаружены в эфире станций ООО ТРК "Шансон" ООО ТРК "МАЯК", ООО Городская ТРК "Черновцы", ООО ТРК "Столица", Киев (позывные "Перец FM"). Указанные радиостанции в 30-дневный срок обязаны уплатить штраф и в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Напомним, "Комментарии" писали, что Национальный совет по телерадиовещанию проверит телеканал "НАШ" из-за присутствия в пятничном эфире представителя непризнанной Украиной так званой "ЛНР" в Трехсторонней контактной группе Родиона Мирошника. Как говорится на сайте совета, гость эфира позволял себе противоправные утверждения о территориальной целостности Украины, обвинял нашу страну в срыве Минских соглашений, пытался оправдать пророссийские настроения в неподконтрольных украинской власти областях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!