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В Нацсовете заявили, что украинские радиостанции массово нарушают языковые квоты

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение о взыскании штрафа с четырех радиовещателей, нарушивших языковые квоты

сегодня, 00:41
Автор:

Ольга Чародий

Украинские радиостанции массово нарушают языковые квоты 4 крупные радиостанции получили штрафы за нарушение норм радиовещания.

В Нацсовете заявили, что украинские радиостанции массово нарушают языковые квоты

ФОТО: Из открытых источников

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал 4 радиостанции за нарушение языковых квот.

"Национальный совет во время заседания 10 декабря среди прочего рассмотрел результаты проверок четырех радиовещателей. Зафиксированные нарушения, в частности несоблюдение языковых квот, привели к применению санкций "объявление предупреждения" и "взыскание штрафа", — сообщает прес служба Нацсовета. 

Нарушения обнаружены в эфире станций ООО ТРК "Шансон" ООО ТРК "МАЯК", ООО Городская ТРК "Черновцы", ООО ТРК "Столица", Киев (позывные "Перец FM"). Указанные радиостанции в 30-дневный срок обязаны уплатить штраф и в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства. 

Напомним, "Комментарии" писали, что Национальный совет по телерадиовещанию проверит телеканал "НАШ" из-за присутствия в пятничном эфире представителя непризнанной Украиной так званой "ЛНР" в Трехсторонней контактной группе Родиона Мирошника. Как говорится на сайте совета, гость эфира позволял себе противоправные утверждения о территориальной целостности Украины, обвинял нашу страну в срыве Минских соглашений, пытался оправдать пророссийские настроения в неподконтрольных украинской власти областях.



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Источник: https://www.nrada.gov.ua/chotyroh-radiomovnykiv-oshtrafovano-cherez-porushennya-movnyh-kvot/
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