В Нацсовете заявили, что украинские радиостанции массово нарушают языковые квоты

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Ольга Чародий
Украинские радиостанции массово нарушают языковые квоты 4 крупные радиостанции получили штрафы за нарушение норм радиовещания.
ФОТО: Из открытых источников
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал 4 радиостанции за нарушение языковых квот.
Нарушения обнаружены в эфире станций ООО ТРК "Шансон" ООО ТРК "МАЯК", ООО Городская ТРК "Черновцы", ООО ТРК "Столица", Киев (позывные "Перец FM"). Указанные радиостанции в 30-дневный срок обязаны уплатить штраф и в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.
Напомним, "Комментарии" писали, что Национальный совет по телерадиовещанию проверит телеканал "НАШ" из-за присутствия в пятничном эфире представителя непризнанной Украиной так званой "ЛНР" в Трехсторонней контактной группе Родиона Мирошника. Как говорится на сайте совета, гость эфира позволял себе противоправные утверждения о территориальной целостности Украины, обвинял нашу страну в срыве Минских соглашений, пытался оправдать пророссийские настроения в неподконтрольных украинской власти областях.
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