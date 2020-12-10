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Нацсовет по телерадиовещанию проверит телеканал «НАШ» на предмет пророссийской политики

Проверка пройдет с 26 декабря по 15 января

сегодня, 17:10
Автор:

Дмитрий Симоненко

Национальный совет по телерадиовещанию проверит телеканал "НАШ" из-за присутствия в пятничном эфире представителя непризнанной Украиной так званой ЛНР в Трехсторонней контактной группе Родиона Мирошника.

Нацсовет по телерадиовещанию проверит телеканал «НАШ» на предмет пророссийской политики

Как говорится на сайте совета, гость эфира позволял себе противоправные утверждения о территориальной целостности Украины, обвинял нашу страну в срыве Минских соглашений, пытался оправдать пророссийские настроения в неподконтрольных украинской власти областях. Также высказывалось мнение, что РФ не является участником конфликта на Донбассе. 

Ведомство считает такие заявления вражеской риторикой, которая свойственна российской пропаганде. Отмечается, что канал должен был обеспечить редакционный контроль, а ведущие проявлять особенное внимание, чего сделано не было. Об этом говорит и то, что во время повторного показа эфира никаких изменений не было. 

По этой причине с 26 декабря в течение трех недель регулятор проверит канал "НАШ" с целью нарушения требований нормативной базы -  законов Украины "Об информации" и "О телевидении и радиовещания".

Ранее "Комментарии" писали о томкакое место заняла национальная сборная Украины по футболу в этом году по версии ФИФА

Кроме того, порталу стало известно, что во время всеукраинского локдауна с 8 по 24 января, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на линии разграничения в Донбассе будут функционировать по обычному расписанию. По этому вопросу правительством были внесены изменения в соответствующее постановление. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. 



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Источник: https://www.nrada.gov.ua/telekanalu-nash-pryznacheno-pozaplanovu-perevirku-cherez-retranslyatsiyu-propagandy-rosijskoyi-federatsiyi/
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