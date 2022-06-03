В Нацполиции рассказали, как поступили с полицейскими, которые перешли на сторону врага

Все полицейские, которые приняли для себя решение остаться на оккупированных территориях, больше не смогут работать в правоохранительных органах. Они уволены и не получают зарплату. Как передает издание "Комментарии", об этом глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал журналистам "Украинских новостей".

Игорь Клименко. Фото: из открытых источников

Игорь Клименко говорит, что сейчас на территориях, которые временно контролирует Россия, осталось не так много работников полиции, как рассказывают российские пропагандисты.

По словам Клименко, он лично подписал приказ, согласно которому все работники Нацполиции должны были прибыть в определенное место и покинуть оккупированные территории. Как пример глава Нацполиции говорит, что правоохранителям из оккупированных Мелитополя и Бердянска нужно было приехать в Запорожье. Что касается Херсона и оккупированных районов Луганской и Харьковской областей, то они тоже должны были прибыть в заранее определённые места дислокации. Те же, кто по тем или иным причинам не выполнил приказ, уволен с рядов Нацполиции.

Клименко рассказал, что есть и те люди, которые сознательно перешли на сторону оккупантов и продолжают работу не только в местной полиции, но и прислуживают оккупантам в тех или иных регионах. Что касается количества таких людей, то с общей численности 130 тысяч на сегодняшний день есть больше 60 подозрений уже бывшим полицейским за сотрудничество с противником.

Читайте на портале "Комментарии" — страна, поддерживающая Украину в войне, оказалась среди тех, кто покупает зерно, украденное Россией.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!