logo

BTC/USD

29493.65

ETH/USD

1762.65

LTC/USD

62.01

USD/UAH

35.75

EUR/UAH

38.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Нацполиции рассказали, как поступили с полицейскими, которые перешли на сторону врага
commentss НОВОСТИ Все новости

В Нацполиции рассказали, как поступили с полицейскими, которые перешли на сторону врага

В Нацполиции уверяют - все оставшиеся на оккупированных территориях полицейские уволены

сегодня, 17:45
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Все полицейские, которые приняли для себя решение остаться на оккупированных территориях, больше не смогут работать в правоохранительных органах. Они уволены и не получают зарплату. Как передает издание "Комментарии", об этом глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал журналистам "Украинских новостей".

В Нацполиции рассказали, как поступили с полицейскими, которые перешли на сторону врага

Игорь Клименко. Фото: из открытых источников

Игорь Клименко говорит, что сейчас на территориях, которые временно контролирует Россия, осталось не так много работников полиции, как рассказывают российские пропагандисты.

По словам Клименко, он лично подписал приказ, согласно которому все работники Нацполиции должны были прибыть в определенное место и покинуть оккупированные территории. Как пример глава Нацполиции говорит, что правоохранителям из оккупированных Мелитополя и Бердянска нужно было приехать в Запорожье. Что касается Херсона и оккупированных районов Луганской и Харьковской областей, то они тоже должны были прибыть в заранее определённые места дислокации. Те же, кто по тем или иным причинам не выполнил приказ, уволен с рядов Нацполиции.                                                

Клименко рассказал, что есть и те люди, которые сознательно перешли на сторону оккупантов и продолжают работу не только в местной полиции, но и прислуживают оккупантам в тех или иных регионах. Что касается количества таких людей, то с общей численности 130 тысяч на сегодняшний день есть больше 60 подозрений уже бывшим полицейским за сотрудничество с противником.

Читайте на портале "Комментарии" — страна, поддерживающая Украину в войне, оказалась среди тех, кто покупает зерно, украденное Россией.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukranews.com/ua/interview/2842-igor-klymenko-yak-tilky-dozvolyly-prodazh-alkogolyu-u-nas-odrazu-pishlo-zrostannya-konfliktnyh
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!