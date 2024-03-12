В Национальной ассоциации предприятий оборонопромышленности Украины заявляют о заказной медиа-кампании

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Кравцев Сергей
В сети активно распространяется ложная информация и оказывается давление на залогодателей по делу Сергея Пашинского. Как информирует портал "Комментарии", об этом говорят в Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины, подчеркивая, что начата настоящая заказная медиа-кампания.
Сергей Пашинский. Фото из открытых источников
В заявлении Ассоциации в Facebook отмечается, что у предприятий-участников NAUDI нет "миллионов гривен задолженности перед МОУ".
Отмечается, что ситуация совершенно противоположная и эти силовые ведомства задолжали предприятиям сотни миллионов гривен за поставленную продукцию. Кроме того, средства, внесенные в качестве залога за Председателя NAUDI, являются собственными оборотными средствами предприятий, при оплате залога прошли финансовый мониторинг банковских учреждений и Государственной казначейской службы. Некоторые издания раскрыли информацию о перечне залогодателей. В NAUDI расценивают этот шаг как давление и устрашение руководителей авторитетных предприятий отрасли.
Читайте на портале "Комментарии" — прокурор САП признал отсутствие выгоды Пашинского по делу о нефтепродуктах.
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