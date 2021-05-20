logo
Русский Українська

BTC/USD

39940.41

ETH/USD

2666.14

LTC/USD

207.63

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В НАБУ рассказали, на каком этапе расследование дела "Роттердам + "
commentss НОВОСТИ Все новости

В НАБУ рассказали, на каком этапе расследование дела "Роттердам + "

5 мая генпрокурор решила сменить старшего группы прокуроров

сегодня, 08:40
Автор:

Елизавета Черных

По состоянию на сегодня, уголовное дело, так называемое "Роттердам +" остановлено в связи с основаниями, предусмотренными п.3 ч.1 ст.280 УПКУ, а именно в связи с необходимостью исполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества. Такую информацию для портала "Комментарии" предоставили в Национальном антикоррупционном бюро Украины. 

В НАБУ рассказали, на каком этапе расследование дела "Роттердам + "

В НАБУ рассказали, на каком этапе расследование дела "Роттердам + " - фото из открытых источников

В НАБУ также напомнили, что 5 мая 2021 года, генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова приняла решение о смене старшего группы прокуроров, который должен руководить действиями других прокуроров в деле. 

Сама же генпрокурор уверяла, что многократное закрытия этого дела (дело закрывалось трижды — ред.) свидетельствует о "полном отсутствии эффективной рабочей коммуникации" между детективами НАБУ и САП, поэтому ей пришлось вмешаться. 

Напомним, что "Роттердам +" является методикой определения стоимости угля для тепловых электростанций, которая была внедрена в Украине с 2016 по 2019 год. Стоимость угля рассчитывалась с помощью формулы "стоимость угля в порту Роттердам + стоимость его доставки в нашу страну". В результате внедрения формулы компания ДТЭК, которая принадлежит Ринату Ахметову, и государственное Центрэнерго стали продавать электроэнергию дороже.

В 2017 году НАБУ открыло уголовное производство по факту "возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами ННКРЭКУ, при разработке и внедрении порядка расчета прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии (ОРЦ), учитывающей цену угля по формуле "Роттердам +", а правоохранители вручили подозрения шести лицам. Они могут быть причастны к нанесению убытков потребителям электроэнергии в размере 18, 8 млрд гривен. 

Использование формулы было отменено 1 июля 2020 года из-за перехода нашего государство на новый электроэнергетический рынок. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ