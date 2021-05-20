По состоянию на сегодня, уголовное дело, так называемое "Роттердам +" остановлено в связи с основаниями, предусмотренными п.3 ч.1 ст.280 УПКУ, а именно в связи с необходимостью исполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества. Такую информацию для портала "Комментарии" предоставили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

В НАБУ рассказали, на каком этапе расследование дела "Роттердам + " - фото из открытых источников

В НАБУ также напомнили, что 5 мая 2021 года, генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова приняла решение о смене старшего группы прокуроров, который должен руководить действиями других прокуроров в деле.

Сама же генпрокурор уверяла, что многократное закрытия этого дела (дело закрывалось трижды — ред.) свидетельствует о "полном отсутствии эффективной рабочей коммуникации" между детективами НАБУ и САП, поэтому ей пришлось вмешаться.

Напомним, что "Роттердам +" является методикой определения стоимости угля для тепловых электростанций, которая была внедрена в Украине с 2016 по 2019 год. Стоимость угля рассчитывалась с помощью формулы "стоимость угля в порту Роттердам + стоимость его доставки в нашу страну". В результате внедрения формулы компания ДТЭК, которая принадлежит Ринату Ахметову, и государственное Центрэнерго стали продавать электроэнергию дороже.

В 2017 году НАБУ открыло уголовное производство по факту "возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами ННКРЭКУ, при разработке и внедрении порядка расчета прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии (ОРЦ), учитывающей цену угля по формуле "Роттердам +", а правоохранители вручили подозрения шести лицам. Они могут быть причастны к нанесению убытков потребителям электроэнергии в размере 18, 8 млрд гривен.

Использование формулы было отменено 1 июля 2020 года из-за перехода нашего государство на новый электроэнергетический рынок.





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