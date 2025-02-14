На Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая проходит с 14 по 16 февраля, не аккредитовали ни одного представителя России, заявил председатель этой конференции Кристоф Хойсген. По его словам, к заявлениям президента США Дональда Трампа о том, что на этом мероприятии планируются переговоры "высокопоставленных" представителей США, Украины и России, следует относиться "с осторожностью". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "Bild".

Мюнхенская конференция по безопасности. Фото: из открытых источников

"Без аккредитации сюда не попасть", — сказал Кристоф Хойсген.

Кроме того, федеральное правительство Германии не выдавало представителям РФ соответствующие визы, подчеркнул Хойсген.

Кроме того, по словам Хойсгена, федеральное правительство Германии не выдавало соответствующие визы представителям российских властей.

Читайте также на портале "Комментарии" — любезный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине имеет заметные отголоски позорной политики умиротворения Адольфа Гитлера, которую проводил Запад перед Второй мировой. Об этом в авторской статье для The Telegraph пишет бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Также издание "Комментарии" сообщало – официальный Вашингтон намерен добиться мирной сделки по Украине. Есть план, что она будет реализована в несколько этапов. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Госсекретарь отметил, президент США Дональд Трамп хочет прекращения войны России и Украины.

"Он не ищет просто паузы. Он хочет, чтобы она закончилась, и это будет тяжело, и это придется делать поэтапно", — заявил он.



