В МВД рассказали, за что идут бои в Мариуполе и какая конечная цель Путина

19 марта в Мариуполе усилились бои за "Азовсталь". Настоящая цель президента РФ Владимира Путина – не "демилитаризация", как говорит российская пропаганда, а деиндустриализация Украины. Как передает портал "Комментарии", такое мнение во время общенационального телемарафона высказал советник главы МВД Вадим Денисенко.

Мариуполь. Фото: DW

Ранее отмечалось, что российские оккупанты устраивают бомбардировку Мариуполя, за действуя для этого 25 истребителей, которые отправляются на Мариуполь из оккупированного Севастополя. В Кремле бросили все силы на то, чтобы установить полный контроль над городом. Сообщается, что город оцеплен элитными российскими войсками, численностью до 14 тысяч.

Россия отказывается пропускать в заблокированный российскими войсками город гуманитарные грузы из Украины, продолжая обстрелы мирных кварталов. В результате обстрелов 80% жилого фонда города полностью разрушено. Также оккупационные войска не идут на то, чтобы позволить мирных гражданам Украины массово оставить город. В итоге Мариуполь оказался на грани гуманитарной катастрофы.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Генштабе ВСУ предупредили, что в Кремле могут принять решение о массовой мобилизации, поскольку оккупационные воска в Украине несут очень большие потери. У России не хватает военных, чтобы восстановить армию после многочисленных потерь. Причину для массовой мобилизации могут объявить после ряда провокаций, когда погибнет мирное население. В гибели россиян Кремль может обвинить украинцев, после чего ввести военное положение в стране. Подобный сценарий путинским режимом был апробирован перед второй чеченской кампанией.





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