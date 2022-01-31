В МВД рассказали, в каких регионах готовились массовые беспорядки

Правоохранителям удалось предотвратить провокации, которые включали массовые беспорядки и драки с работниками правоохранительных органов во время массовых акций в ряде областных центров. Первое столкновение с полицейскими должно было произойти в Киеве под Офисом президента уже 31 января. Как передает портал "Комментарии", такую информацию озвучил глава МВД Денис Монастырский и глава Нацполиции Игорь Клименко во время общения с журналистами.

Пресс-конференция в МВД. Фото: сайт МВД

Денис Монастырский рассказал, что якобы должна была состояться акция, в которой должно было участвовать до 5 тысяч человек. По той информации, которая есть в МВД, это должен был состояться проплаченный митинг. То есть, всей участники акции должны были выполнять те указания, которые преследовали организаторы акции, чтобы создать дестабилизацию внутриполитической ситуации в стране.

По словам главы МВД, старта провокационных акций должен был произойти в столице Украине, а дальше перенестись в центральные регионы: Сумскую, Черниговскую, Полтавскую и Черкасскую области.

Денис Монастырский сделал акцент на том, что массовые беспорядки должны были состояться в тех областях, которые расположены в часе-полтора езды от России.

В свою очередь Игорь Клименко отметил, что организатор, имя которого не называется, подыскивал желающих заработать, поучаствовав в митингах. Первый такой митинг должен был состояться именно сегодня.

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