В МВД рассказали, почему сегодня военная угроза охватила абсолютно всю страну

Сегодня война уже распространилась на всю территорию Украины. Она не касается исключительно восточной и южной её части. Явная военная угроза существует во всех уголках страны. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает пресс-служба Кабмина.

Вокзал. Фото: из открытых источников

По словам министра, сегодня вражеские диверсионные группы есть практически в каждом регионе страны. Украинские спецслужбы, правоохранители, ВСУ, силы теробороны совместными усилиями их задерживают.

Денис Монастырский признал, что сегодня в Украине не осталось безопасных мест, где можно чувствовать себя в безопасности и нет ни одной области, где не проходили бы обстрелы или не были заброшены вражеские диверсанты. Такие сигналы поступают со всех уголков нашей большой страны.

Глава МВД подчеркнул, нужно констатировать, что это для многих стало обыденным. Многие уже понимают, в каких реалиях украинцам приходится сегодня жить и какому врагу противостоять.

Денис Монастырский отметил, что столица Украины также стала эпицентром боевых действий и именно потому каждый день приходят сообщения о том, что удалось задержать очень большое количество диверсионных групп, корректировщик огня. Есть такие вражеские группы и на Западной Украине, потому проблема эта не локальная, а общегосударственного характера.

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