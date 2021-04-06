В МВД рассказали, какие сайты были незаконно заблокированы в Украине

Министерство внутренних дел Украины (МВД) сообщило, что Печерский районный суд г. Киев не имел права начинать рассмотрение ходатайства о блокировании в Украине 12 сайтов средств массовой информации, а вынесенное им решение является ненадлежащим. Об этом идет речь в письме МВД к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).



Какие сайты были незаконно заблокированы в Украине

Отметим, 18 февраля суд наложил арест на доменные имена двенадцати веб-ресурсов, среди которых оказались "Апостроф", "Главком", "Голос" и другие СМИ, а также обязал национальных операторов телекоммуникаций закрыть к ним доступ пользователей Интернета на территории нашей страны. Спустя три недели, 10 марта, следователь следственного отдела Печерского управления полиции закрыл уголовное производство, так как не было состава уголовного преступления. 21 марта Печерское управление полиции в Киеве направило в НКРСИ письмо с просьбой остановить выполнение всех решений следователя, прокурора и следственного судьи, в рамках уголовного производства, которые получала Комиссия.

В МВД также отметили, что подозреваемый или представитель юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, которые не присутствовали при рассмотрении вопроса об аресте имущества, могут подать ходатайство об отмене ареста имущества. В ходе досудебного расследования его должен будет рассмотреть следственный судья, а в ходе судебного производства – суд. Арест имущества могут отменить полностью или частично. Кроме того, следственный судья должен рассмотреть ходатайство об отмене ареста имущества не позже трех дней после того, как оно поступит в суд.

Напомним, недавно НКРСИ сообщила о блокировании в Украине 426 сайтов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!