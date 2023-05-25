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В МВД рассказали, будет ли доступно оружие украинцам после войны

Украинцы смогут иметь оружие после окончания войны, однако перед этим им необходимо будет - пройти соответствующую подготовку

сегодня, 13:10
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом в телеэфире рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко, пишут "Комментарии".

В МВД рассказали, будет ли доступно оружие украинцам после войны

Украинцы могут иметь оружие после войны. Иллюстративное фото

"Если украинцы со временем пройдут соответствующее обучение, то да. В первую очередь речь идет о безопасном обращении с оружием. Потому что в каждой семье есть муж, жена и дети. Поэтому мы должны быть полностью уверены, что их жизни ничего не будет угрожать. Уже после того, как мы создадим условия для хранения оружия и тренировки на нем, например тир, где и будет лежать ваше оружие, тогда да", — отметил Клименко.


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Только после организации таких шагов и сознательного понимания людьми, как обращаться с оружием, можно будет утверждать, что украинцы готовы к владению оружием.

"Тогда мы сможем говорить о том, что украинское общество готово к тому, что люди имеют понимание относительно запрета носить оружие в местах массового скопления. Носить оружие там, где его могут похитить, где оно будет опасным", — добавил министр внутренних дел.

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