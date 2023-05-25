В МВД рассказали, будет ли доступно оружие украинцам после войны

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Белоокая Ира
Об этом в телеэфире рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко, пишут "Комментарии".
Украинцы могут иметь оружие после войны. Иллюстративное фото
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Только после организации таких шагов и сознательного понимания людьми, как обращаться с оружием, можно будет утверждать, что украинцы готовы к владению оружием.
Напомним, "Комментарии" писали, - Женщина из Киева объявила "войну" живущим по соседству наркодельцам: она обратилась к "Поймай барыгу" "Варят" наркотики прямо в квартире – бухгалтер из столицы уже десять лет пытается "прикрыть" наркобизнес за стеной в ее дома. С надеждой прекратить роковые ужасы женщина обратилась за помощью.
Читайте на сайте "Комментарии", - Пляжев Одессе : местные власти рассказали о планах на текущее лето Несмотря на войну, в Одессе все же планируют открыть доступ к нескольким пляжным локациям, вблизи моря. Однако это произойдет после их тщательной проверки. Открыть могут локации, в пределах береговой линии Одессы, а именно от пляжа "Ланжерон" до 16 станции Большого Фонтана.
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