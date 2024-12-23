В МВД придумали, как уберечь от мобилизации полицию охраны и даже расширить ее штат

Месяц назад президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде с "Планом устойчивости", сообщил о том, что в каждой школе страны должен быть хотя бы один полицейский, а также там нужно установить металлоискатели.

Полиция охраны

Как отметил младший сержант Юрий Гудыменко, перед написанием "Плана устойчивости" команда президента обратилась в министерства с просьбой предоставить перечень необходимых реформ и которые можно в ближайшей перспективе провести. Таким образом, от МВД и было получено предложение по охранникам в школах и металлоискателях.

Как считает военный, речь идет о попытке спрятать от войны тысячи полицейских Департамента полиции охраны (так как обычно никто не будет ставить на охрану школ патрульную полицию – патрульные будут работать на улицах и воевать на войне, как и сейчас).

Причем количество полицейских для охраны будет только расти. Ведь там же речь и о рамках-металлоискателях, верно? И он же будет как-то работать, этот металлоискатель. И нужно будет производить личный осмотр. И получается, что нужны одновременно минимум один полицейский и одна полицейская – потому что после первых же обысков старшеклассниц полицейскими-мужчинами родители этих старшеклассниц вынесут на вилах и школу, и рамку, и самих полицейских", — говорит Гудыменко.

Так что, подчеркивает он, нужно много, много полицейских. А это, по его словам, позволит увеличить штат, увеличить объем денег, зарплат, это закупки рамок, закупки амуниции, машин и так далее.

"Учитывая закрытость МВД и закупок у них – это клад, клад, подарок", — подчеркнул Гудыменко.

Он добавил, что под лозунгом "защищаем детей в школах" это все им сойдет с рук.

"Уже сейчас в полиции охраны 16 000 здоровых мужчин, которые на 100% забронированы от армии. А теперь надо набрать еще, потому что охрана школ – это дополнительная нагрузка в дополнение к охране магазинов и квартир. И конечно все должны быть без изъянов, сильны и здоровы. И, конечно, всех забронировать. Ибо кто против этого – тот против детей, тот против безопасности в школах, тот враг, а его", — подчеркнул Гудыменко.

По его словам, если речь идет о защите детей, то Минобразования по областям и общинам может провести тендеры среди частных охранных компаний, которые и не забронированы как правило, и их легче изменить, если они работают не так, как надо.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что глава МВД назвал условие для мобилизаций полицейских.



