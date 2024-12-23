В МВД придумали, как уберечь от мобилизации полицию охраны и даже расширить ее штат

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Ткачик Олеся
Месяц назад президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде с "Планом устойчивости", сообщил о том, что в каждой школе страны должен быть хотя бы один полицейский, а также там нужно установить металлоискатели.
Полиция охраны
Как отметил младший сержант Юрий Гудыменко, перед написанием "Плана устойчивости" команда президента обратилась в министерства с просьбой предоставить перечень необходимых реформ и которые можно в ближайшей перспективе провести. Таким образом, от МВД и было получено предложение по охранникам в школах и металлоискателях.
Как считает военный, речь идет о попытке спрятать от войны тысячи полицейских Департамента полиции охраны (так как обычно никто не будет ставить на охрану школ патрульную полицию – патрульные будут работать на улицах и воевать на войне, как и сейчас).
Так что, подчеркивает он, нужно много, много полицейских. А это, по его словам, позволит увеличить штат, увеличить объем денег, зарплат, это закупки рамок, закупки амуниции, машин и так далее.
Он добавил, что под лозунгом "защищаем детей в школах" это все им сойдет с рук.
По его словам, если речь идет о защите детей, то Минобразования по областям и общинам может провести тендеры среди частных охранных компаний, которые и не забронированы как правило, и их легче изменить, если они работают не так, как надо.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что глава МВД назвал условие для мобилизаций полицейских.
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