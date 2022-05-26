В МВД объяснили, зачем Лукашенко вдруг решил провести "учения" на границе с Волынью

Россия пытается всеми возможными способами сдержать переброску дополнительных сил ВСУ на восток, где идут ожесточенные бои и продолжается массовое наступление агрессора. Для этого Россия пытается устраивать провокации не только на своем участке границы, но и на границе Украины и Беларуси. Именно этим можно объяснить внезапное решение самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко провести Учения российских и белорусских военных вблизи границы с Волынской областью. Как передает портал "Комментарии", такие мысли в Телеграмм озвучил советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусив.

Военные учения Беларуси. Фото: из открытых источников

Эксперт считает, что такими маневрами русские пытаются сдерживать переброску наших войск на Восток. Мы не можем игнорировать эту угрозу, поэтому вынуждены удерживать сильные группировки на этом направлении. Сама же армия Беларуси слаба, непрофессиональна и немотивирована.

По словам Виктора Андрусива, эти учения являются продолжением политики лидера белорусского режима по подыгрыванию президенту РФ Владимиру Путину. Путин фактически аннексировал Беларусь, точнее Лукашенко. Это и объясняет ту ситуацию, которая есть сейчас. В условиях этой аннексии Лукашенко пытается как-то подыгрывать Путину, но таким образом, чтобы это не имело последствий. Политика "помогать Путину без последствий" будет сохраняться и дальше.



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