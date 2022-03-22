В МВД не исключают вероятность вторжения Беларуси в Украину: с Лукашенко ведут работу

Утверждать, что белорусские войска не вторгнутся в Украину и не будут воевать на стороне российских оккупационных войск – пока невозможно. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире общенационального телемарафона.

Белорусские военные. Фото: из открытых источников

Вадим Денисенко отметил, говорить о том, что Беларусь точно отказалась учувствовать в войне в Украине пока нельзя. Кремль продолжает давить на Лукашенко, чтобы тот все-таки согласился официально вступить в войну против Украины. При этом четко видно, что большинство белорусов не намерены воевать против украинцев.

Советник главы МВД отметил, пока что нельзя сказать, что Беларусь точно не будет воевать против Украины, но факт того, что Лукашенко пытается избежать такого исхода для всех очевиден и это есть позитивным моментом для Киева.

При этом Вадим Денисенко уточнил, что украинская армия и спецслужбы готовы к возможному наступлению белорусской армии, как на Житомирщине, так и на Волыни. В Украине четко понимают, что такая вероятность есть, поэтому к такому сценарию все готовы.

20 марта появилось сообщение Минобороны Украины, в котором говорится, что появились все признаки того, что белорусская армия готовится к вторжению в Украину. Об этом свидетельствуют передвижения войск вблизи украинской границы. Украина выступила с предложением к белорусам, которые взяли в руки оружие – сразу сдаваться в плен.

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