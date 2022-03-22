logo

BTC/USD

42253.81

ETH/USD

2991.02

LTC/USD

119.25

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В МВД не исключают вероятность вторжения Беларуси в Украину: с Лукашенко ведут работу
commentss НОВОСТИ Все новости

В МВД не исключают вероятность вторжения Беларуси в Украину: с Лукашенко ведут работу

Советник министра отметил, что Украина ждет этого наступления и готова дать жесткий отпор

сегодня, 09:18
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Утверждать, что белорусские войска не вторгнутся в Украину и не будут воевать на стороне российских оккупационных войск – пока невозможно. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире общенационального телемарафона.

В МВД не исключают вероятность вторжения Беларуси в Украину: с Лукашенко ведут работу

Белорусские военные. Фото: из открытых источников

Вадим Денисенко отметил, говорить о том, что Беларусь точно отказалась учувствовать в войне в Украине пока нельзя. Кремль продолжает давить на Лукашенко, чтобы тот все-таки согласился официально вступить в войну против Украины. При этом четко видно, что большинство белорусов не намерены воевать против украинцев. 

Советник главы МВД отметил, пока что нельзя сказать, что Беларусь точно не будет воевать против Украины, но факт того, что Лукашенко пытается избежать такого исхода для всех очевиден и это есть позитивным моментом для Киева.

При этом Вадим Денисенко уточнил, что украинская армия и спецслужбы готовы к возможному наступлению белорусской армии, как на Житомирщине, так и на Волыни. В Украине четко понимают, что такая вероятность есть, поэтому к такому сценарию все готовы.

20 марта появилось сообщение Минобороны Украины, в котором говорится, что появились все признаки того, что белорусская армия готовится к вторжению в Украину. Об этом свидетельствуют передвижения войск вблизи украинской границы. Украина выступила с предложением к белорусам, которые взяли в руки оружие – сразу сдаваться в плен.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский назвал главную причину его желания, как можно быстрее встретиться с президентом РФ Путиным.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!