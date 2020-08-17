В МОЗ рассказали, когда в Украине стартует учебный год

На сегодняшнем брифинге министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, когда в этом году начнется учебный год в школах.

"Минздрав стоит на том, чтобы наши дети 1 сентября пошли в школу. Конечно, если будет позволять эпидситуация", - заявил министр.

При этом Степанов говорит, что МОЗ уже разработало необходимые рекомендации, чтобы школьники пошли на занятия через две недели. Но ответственность на их выполнении лежит исключительно на руководстве школ.

Напомним, стало известно о новых правилах для школьников, которые в связи с карантином введут по всей Украине уже 1 сентября. Во-первых, школы заработают лишь там, где уровень инфицирования коронавирусом не достиг пика: в зеленой, желтой и оранжевой зонах. Что же касается красной зоны, там школьники будут учиться онлайн. Известно, что родители не смогут сопровождать детей в школу - только до входа, где ребятам будут ежедневно измерять температуру.

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