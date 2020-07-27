В МОЗ рассказали, какими темпами распространяется коронавирус в Украине

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Елена Волкова
Согласно информации Центра общественного здоровья, по состоянию на это утро в Украине официально зарегистрировано 65 656 случаев инфицирования COVID-19. За последние сутки подтвердили еще 807 случаев заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
По состоянию на 9:00 27 июля, в нашей стране из-за коронавируса скончалось 1616 человек. В то же время 36 122 человека выздоровели.
В регионах ситуация выглядит следующим образом:
Винницкая область - 2589 случаев;
Волынская область - 3616 случаев;
Днепропетровская область - 1330 случаев;
Донецкая область - 850 случаев;
Житомирская область - 1723 случая;
Закарпатская область - 4874 случая;
Запорожская область - 750 случаев;
Ивано-Франковская область - 4121 случай;
Кировоградская область - 695 случаев;
Киев - 7690 случаев;
Киевская область - 3548 случаев;
Львовская область - 8952 случая;
Луганская область - 120 случаев;
Николаевская область - 559 случаев;
Одесская область - 2960 случаев;
Полтавская область - 394 случая;
Ровенская область - 5701 случай;
Сумская область - 445 случаев;
Тернопольская область - 2773 случая;
Харьковская область - 3431 случай;
Херсонская область - 220 случаев;
Хмельницкая область - 1059 случаев;
Черновицкая область - 5634 случая;
Черкасская область - 902 случая;
Черниговская область - 720 случаев.
Ранее мы сообщали, что чаще всего осложнения после коронавируса случаются у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. Последние нуждаются в госпитализации чаще в 6 раз, чем пациенты без диабета. Об этом свидетельствует исследование группы ученых из Калифорнийского университета, опубликованное в журнале MedicalXpress.
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