В Московском патриархате паникуют из-за ситуации в Донецке: шокирующие факты

Официальный портал Московского патриархата впервые публично упомянул о серьезной проблеме с водоснабжением во временно оккупированном Донецке, которую российские власти пытаются умалчивать. На сайте говорится о деятельности гуманитарной миссии РПЦ, которая, по их словам, якобы ежедневно снабжает местных жителей бутылированной питьевой водой.

Фото: 24 Канал

Отмечается, что ситуация в городе критическая из-за усиления графика подачи воды – техническую воду предоставляют только раз в трое суток, а температура воздуха держится на очень высоком уровне.

"Ситуация осложняется тем, что график подачи воды ужесточился, а на улице очень жарко. Воду для технических нужд теперь дают раз в три дня. Пить такую воду опасно, даже если пропустить через фильтр", — заявил диакон Игорь Куликов, руководитель синодального отдела социального служения РПЦ.

Еще раньше о водном кризисе в Донецке писал в соцсетях пророссийский коллаборант и военный преступник Олег Царев. Он цинично сравнил нынешнее состояние города с временами до оккупации, когда, по его словам, Донецк был "городом роз", а теперь городом, где люди справляют потребности в пакеты и выбрасывают их из окон.

Проблематику водоснабжения Донецко-Макеевской агломерации анализирует также давно переехавший с оккупированной территории журналист и блогер Денис Казанский, но продолжает ее исследовать. Он называет три основных причины крушения. Речь идет о полном игнорировании со стороны Москвы и подконтрольной администрации базовых потребностей населения, разрушенных из-за войны водопроводов, в частности система Северский Донец — Донецк, а также обмеление водохранилищ, о которых оккупанты не заботятся.

Казанский добавляет, что "техническая" вода, которую подают на 3-4 часа всего раз в три дня, имеет чрезмерную концентрацию песка и вредных веществ и не подходит даже для мытья, не говоря о питье. В то же время давление в трубах такое низкое, что выше второго этажа вода просто не доходит — жителям приходится спускаться в подвалы, чтобы хоть немного набрать жидкости.

Как уже писали "Комментарии", министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что как Украина, так и Россия признали необходимость встречи на высшем уровне – между президентами. Пока Владимир Путин избегал прямого диалога, однако теперь, как считает политолог Олег Саакян, ситуация может заставить его изменить подход и согласиться на переговоры с Владимиром Зеленским.