В Молдове провели дерусификацию аэропорта: что изменилось

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Slava Kot
Аэропорт Кишинева объявил об изменении названия своего кода в международной системе кодов аэропортов IATA. Ранее в этой системе использовался трехбуквенный код KIV, который с 18 января будет заменен RMO. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на молдавское издание News Marker.
Молдова дерусифицировала код аэропорта Кишинева. Фото: Chisinau International Airport
В декабре 2023 года министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спину сообщил, что Кишинев будет пытаться изменить код в международной системе IATA, чтобы отказаться от старого названия, введенного в период Советского Союза.
Таким образом, KIV — "сокращение названия Кишинева на русском языке больше не будет появляться на картах полетов", отметил Спину. Вместо этого будет использован код RMO, который означает Республика Молдова.
Большинство аэропортов мира имеют код из трех букв, установленный Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). Эти коды используют авиакомпании, туристические агентства, системы бронирования билетов и другие организации, связанные с пассажирскими и грузовыми авиаперевозками.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Латвия нанесла репутационный удар по России. В Риге решили убрать русский язык с центрального автовокзала города.
Также "Комментарии" писали, что россияне массово подают документы на получение гражданства Молдовы.
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