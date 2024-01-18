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В Молдове провели дерусификацию аэропорта: что изменилось

Аэропорт Кишинева официально переименован в системе кодов IATA отказавшись от аббревиатуры времен СССР.

сегодня, 16:48
Автор:
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Slava Kot
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Аэропорт Кишинева объявил об изменении названия своего кода в международной системе кодов аэропортов IATA. Ранее в этой системе использовался трехбуквенный код KIV, который с 18 января будет заменен RMO. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на молдавское издание News Marker.

В Молдове провели дерусификацию аэропорта: что изменилось

Молдова дерусифицировала код аэропорта Кишинева. Фото: Chisinau International Airport

В декабре 2023 года министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спину сообщил, что Кишинев будет пытаться изменить код в международной системе IATA, чтобы отказаться от старого названия, введенного в период Советского Союза.

Таким образом, KIV — "сокращение названия Кишинева на русском языке больше не будет появляться на картах полетов", отметил Спину. Вместо этого будет использован код RMO, который означает Республика Молдова.

"В случае возникновения каких-либо неясностей при бронировании и покупке билетов, связанных с этим изменением, рекомендуем связаться с интересующей авиакомпанией", — предупредили в администрации аэропорта Кишинева после объявления о дерусификации.

Большинство аэропортов мира имеют код из трех букв, установленный Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). Эти коды используют авиакомпании, туристические агентства, системы бронирования билетов и другие организации, связанные с пассажирскими и грузовыми авиаперевозками.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Латвия нанесла репутационный удар по России. В Риге решили убрать русский язык с центрального автовокзала города.

Также "Комментарии" писали, что россияне массово подают документы на получение гражданства Молдовы.



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Источник: https://newsmaker.md/rus/novosti/aeroport-kishineva-obyavil-o-smene-koda-na-rmo/
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